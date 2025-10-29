Vier Burschen nach 33 Kürbis-Attacken auf parkende Autos gefasst

Im Oktober 2025 wurden im Bezirk Bruck an der Leitha zahlreiche Autos mit Kürbissen beschädigt. Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei vier Tatverdächtige ausforschen.

Im Oktober 2025 kam es in mehreren Orten des Bezirks Bruck an der Leitha zu einer ungewöhnlichen Serie von Sachbeschädigungen. Vor allem abgestellte Pkw wurden Ziel der Attacken: Täter warfen Kürbisse auf Karosserie, Heck- und Windschutzscheiben. Selbst ein Mopedauto wurde umgestoßen. Die Aktion ereignete sich in der Nacht und sorgte für massive Schäden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Täter dank Hinweise gefasst

Dank akribischer Ermittlungsarbeit und Mithilfe der Bevölkerung konnte die Polizei vier Tatverdächtige ausforschen: Ein 17-Jähriger, zwei 18-Jährige und ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha. Sie sollen in drei nächtlichen Fahrten die Kürbisse gestohlen und auf parkende Fahrzeuge geworfen haben.

Betroffene Orte und Schäden

Die Tatorte erstrecken sich über Götzendorf an der Leitha, Hof am Leithaberge, Margareten am Moos, Arbesthal, Stixneusiedl, Fischamend, Haslau an der Donau, Maria Ellend, Bruck an der Leitha, Wilfleinsdorf, Scharndorf und Enzersdorf an der Fischa. Insgesamt 28 Fahrzeuge wurden beschädigt, die Schadenshöhe wird auf bis zu 50.000 Euro geschätzt.

Anzeige und Ausblick

Die vier Beschuldigten werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Die Polizei bedankt sich bei den Bürgern für die Hinweise und bittet weiterhin um sachdienliche Informationen, falls jemandem Kürbisse in größerer Menge fehlen oder weitere Vorfälle bekannt sind.

Polizei setzt auf Zusammenarbeit

Die Ermittlungen zeigen: Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerhinweise sind entscheidend, um Serien von Sachbeschädigungen aufzuklären. Die Polizeiinspektionen Enzersdorf an der Fischa und Bruck an der Leitha betonen, dass jede noch so kleine Beobachtung helfen kann, Täter zu fassen und die Sicherheit in der Region zu erhöhen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 11:39 Uhr aktualisiert