Mit 2,22 Promille auf der A10: 24-Jähriger braucht beide Spuren

Auf der A10 Tauernautobahn in Salzburg wurde ein Alkolenker aus dem Verkehr gezogen. Führerschein hatte er keinen mehr, dafür aber 2,22 Promille.

Es war kurz vor Mitternacht am Dienstag, 28. Oktober 2025, als die Polizei einen 24-jährigen Oberösterreicher auf der A10 Tauernautobahn anhielt. Er war gerade von Puch-Urstein weg in Richtung A1 Westautobahn unterwegs. Grund für die Anhaltung: Der Mann konnte die eigene Fahrspur nicht halten und benutzte beide Fahrstreifen.

Führerschein konnte nicht (mehr) abgenommen werden

Das Ergebnis des Alkomattests zeigte auch, wieso er die Spur nicht halten konnte: Er hatte 2,22 Promille intus. Einen Führerschein konnte man ihm übrigens nicht (mehr) abnehmen, dieser wurde ihm nämlich schon zuvor von der Behörde entzogen, berichtet die Polizei. Er wird nun wegen mehrere Übertretungen bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.