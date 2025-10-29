Wilde Verfolgungsjagd auf der A1: Drogenlenker rammt Polizei und flüchtet

Ein 22-Jähriger entzog sich in Wels-Land (Oberösterreich) einer Anhaltung auf der A1 und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Als die Polizei ihn schließlich stoppte, fand sie eine verbotene Waffe und zwei Messer bei ihm im Wagen.

Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf entzog sich am 28. Oktober 2025 gegen 15 Uhr entlang der A1 einer Anhaltung durch eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung und flüchtete mit teilweise massiv überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von Sattledt. Dabei touchierte der Lenker mit seinem Wagen zwei an einer Tankstelle abgestellte Autos und rammte in weiterer Folge die Zivilstreife, wodurch das Dienst-Kfz erheblich beschädigt wurde. „Der Lenker flüchtete weiter und konnte durch intensive Fahndungsmaßnahmen in St. Pankraz von Polizeistreifen des Bezirkes Kirchdorf angehalten und festgenommen werden“, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Verbotene Waffe Messer und Grinder in Auto gefunden

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten ein Schlagring (verbotene Waffe) und zwei Messer aufgefunden werden. Zudem hatte er einen Grinder mit Cannabisanhaftungen in seinem Wagen. Aufgrund vorhandener Anzeichen einer Suchtgiftbeeinträchtigung wurde er einem Arzt vorgeführt, welcher die Fahruntauglichkeit feststellte. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und er wird mehrfach wegen Verwaltungsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Wels-Land angezeigt. Zudem wird der Lenker bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt. Personen wurden bei diesem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt!