Halloween: So schützen Eltern Kinder vor Sachbeschädigung & Strafen

Halloween steht vor der Tür! Die Polizei Niederösterreich warnt vor Streichen, die zu Sachbeschädigung führen können, und gibt Tipps, wie Kinder und Jugendliche sicher feiern.

Kinder unter 14 Jahren haften strafrechtlich für Straftaten nicht, jedoch kann die Jugendhilfe informiert werden.

Mit Halloween steigt die Zahl von Vandalismus und Ruhestörungen. Schäden an Autos, Häusern oder öffentlichen Einrichtungen sind keine Kavaliersdelikte. Je nach Schwere drohen Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen. Auch zivilrechtliche Ansprüche können folgen – etwa für die Reinigung von Fassaden oder Reparaturen. Kinder unter 14 Jahren haften strafrechtlich nicht, jedoch kann die Jugendhilfe informiert werden.

Eltern einbinden

Eltern sollten frühzeitig mit ihren Kindern über mögliche Konsequenzen sprechen. Ein offenes Gespräch über die rechtlichen Folgen von Streichen kann viel Ärger verhindern. Wer die Risiken kennt, denkt zweimal nach, bevor Eier oder Sprühdosen auf Häuser fliegen.

Sicher Materialien und Bereiche wählen

Verantwortungsvoller Umgang mit Materialien ist entscheidend. Eier, Spraydosen oder andere gefährliche Gegenstände sollten Kinder nur unter Aufsicht verwenden oder gar nicht mitnehmen. Hauseigentümer können wertvolle oder empfindliche Gegenstände wegräumen, um Schäden zu vermeiden.

Ruhig reagieren im Ernstfall

Trotz aller Vorsicht kann es zu Vorfällen kommen. Ruhe bewahren und die Polizei unter der Notrufnummer 133 verständigen. Schnelles Handeln kann Schäden begrenzen und sorgt dafür, dass die Halloween-Nacht sicher bleibt.