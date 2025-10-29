Hunderte Betroffene: Scalahaus-Pleite beschäftigt Gericht Jahre später

Es ist mittlerweile mehr als drei Jahre her, dass die Scalahaus Holzbau GmbH aus Eugendorf (Flachgau, Salzburg) in die Pleite geschlittert ist. Nun stehen zwei ehemalige Geschäftsführer vor Gericht.

Die beiden ehemaligen Geschäftsführer mussten sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Salzburg verantworten.

Es war eine deutlich über 20 Millionen Euro schwere Pleite, die im Frühjahr 2022 das Salzburger Unternehmen „Scalahaus Holzbau GmbH“ ereilt hat. Daraufhin hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Diese Ermittlungen haben dazu geführt, dass sich nun zwei ehemalige Geschäftsführer am Mittwoch, 29. Oktober 2025, vor Gericht verantworten müssen.

Was den ehemaligen Scalahaus-Geschäftsführern vorgeworfen wird

Sie sollen den Schuldenstand durch „grobe Fahrlässigkeit“ verursacht haben, lautet der Vorwurf. Laut Anklage seien die Geschäftsbücher schlecht geführt und der Geschäftsführung „unangemessen hohe Gehälter“ bezahlt worden. Während die Ermittlungen wegen Betrugs zwar eingestellt worden sind, drohen den beiden dennoch bis zu zwei Jahre Haft. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Das war die Scalahaus-Pleite

Bei der „Scalahaus Holzbau GmbH“ hat es sich um ein Fertigteilhaus-Unternehmen gehandelt. Als sie in Konkurs schlitterten, haben rund 460 Gläubiger Forderungen in Höhe von fast 23 Millionen Euro gestellt. Bekommen haben sie letztlich nur 1,25 Prozent ihrer Forderungen. Diese bestanden größtenteils aus teils hohen Anzahlungen für die eigenen Eigenheime.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 12:34 Uhr aktualisiert