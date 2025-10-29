Nach Bluttat in Enns: Tatverdächtiger in U-Haft

Zu einer schrecklichen Bluttat kam es Anfang der Woche in Oberösterreich. Ein Mann Mitte 70 solle seine Ehefrau und den erwachsenen Sohn erstochen haben. Gegen den Beschuldigten wurde eine U-Haft angeordnet.

Nachdem ein Mann seine Frau und seinen Sohn erstochen haben soll, wurde nun die U-Haft verhängt

In Enns (Bezirk Linz-Land) ist Montagmorgen die Polizei nach einer Bluttat in einer Familie alarmiert worden. Ein Mann soll seine Ehefrau und den erwachsenen Sohn erstochen haben, 5 Minuten berichtete: Bluttat in Oberösterreich: Mann soll Gattin und Sohn ermordet haben. Der Verdächtige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Linz gebracht.

Streit dürfte vorangegangen sein

Laut ersten Ermittlungen dürfte der Tat ein Streit zwischen dem Ehepaar vorangegangen sein, so die Sprecherin weiter. Wann es genau zu der tödlichen Messerattacke kam, stand am Montag noch nicht fest. Als Tatzeit komme Sonntagnachmittag bis Montagfrüh in Frage.

U-Haft wurde verhängt

Der Tatverdächtige dürfte geständig sein. Am Montagnachmittag hat die Staatsanwaltschaft U-Haft beantragt. Wie Melanie Kurz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr am Mittwoch gegenüber 5 Minuten berichtet, ist die U-Haft nun verhängt worden. Es gilt die Unschuldsvermutung.