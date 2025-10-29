Große Gebiete sind schwer getroffen, Häuser zerstört, Straßen und Stromleitungen unterbrochen. Zahlreiche Tote sind zu befürchten, unzählige Menschen haben alles verloren. Schlimmer noch: Der Wirbelsturm zieht nun weiter über Kuba, auch hier sind große Schäden und viele Todesopfer zu erwarten. Mehr als 735.000 Menschen wurden bereits in Sicherheit gebracht. Hajek appelliert: „In Summe sind fast 7 Millionen Menschen in der Region von diesem lebensbedrohlichen Sturm betroffen, viele von ihnen auf unsere Hilfe angewiesen. Vor allem in Kuba und Jamaika hat man sich noch nicht von den Folgen der Wirbelstürme Beryl und Oscar erholt, Hurrikan Melissa trifft diese Inseln nun umso härter. Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende – jeder Euro hilft!“

Rotkreuz-Helfer rund um die Uhr im Einsatz

Das Rote Kreuz ist in den betroffenen Regionen bereits seit vergangener Woche im Einsatz. Allein in Jamaika haben 400 freiwillige Mitarbeiter vorab bei Evakuierungen unterstützt und wichtige Hilfsgüter – sauberes Trinkwasser, Decken, Material für Notunterkünfte, Hygienesets – in den Rotkreuz-Zweigstellen gelagert. Rund 880 Notunterkünfte wurden eingerichtet. Jetzt stehen die Rotkreuz-Helfer:innen bereit: Sie suchen und retten Verschüttete, leisten Erste Hilfe, verteilen Hilfsgüter, versorgen Geflüchtete in Notunterkünften. „Auch die Kolleginnen und Kollegen in Kuba haben alle Vorbereitungen getroffen und bleiben für Menschen in Not da. Unsere Hilfe wird noch lange nötig sein“, so Hajek. Neben den lokalen Teams wurde das globale Rotkreuz-Netzwerk aktiviert. Der Katastrophenhilfefonds der IFRC hat 80.000 Schweizer Franken bereitgestellt, um diese frühzeitigen Maßnahmen zu unterstützen. Internationale Experten stehen bereit und können bei Bedarf in die Region entsandt werden.