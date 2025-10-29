Auto fällt in March: Feuerwehr rettet Frau aus sinkendem Wagen

Dramatische Szenen in Angern an der March: Ein Auto stürzte am Dienstag von der Fähre in den Fluss. Ein mutiger Mitarbeiter sprang ins Wasser und rettete die Beifahrerin – sie überlebte unterkühlt, aber unverletzt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Angern und Mannersdorf setzten ein Zillenboot ein, um die Frau sicher ans Ufer zu bringen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Angern und Mannersdorf setzten ein Zillenboot ein, um die Frau sicher ans Ufer zu bringen.

Ein Routine-Transport über die March endete am Dienstagnachmittag in einem Schockmoment: In Angern an der March (Bezirk Gänserndorf) rollte ein Auto plötzlich von der Fähre ins Wasser. Während das Fahrzeug rasch zu sinken begann, befand sich die Beifahrerin noch im Inneren. Sekunden entschieden über Leben und Tod.

Mutiger Sprung ins eiskalte Wasser

Ein Mitarbeiter der Fähre reagierte ohne zu zögern: Er sprang sofort in die kalte March, um der Frau zu helfen. Mit großer Anstrengung gelang es ihm, die Beifahrerin über Wasser zu halten, bis die alarmierte Feuerwehr eintraf.

©Feuerwehr Angern an der March

Feuerwehr rettet Frau mit Zille

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Angern und Mannersdorf setzten ein Zillenboot ein, um die Frau sicher ans Ufer zu bringen. Dort wurde sie sofort von der Rettung versorgt. Laut Feuerwehr war die Beifahrerin stark unterkühlt, blieb aber glücklicherweise unverletzt.

Fahrzeug geborgen, Ermittlungen laufen

Nachdem die Frau in Sicherheit war, wurde das Auto aus der March geborgen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen zum Absturz führte.

Große Dankbarkeit für Lebensretter

Der schnelle Einsatz des Fährmitarbeiters verhinderte Schlimmeres. Die Gemeinde und die Einsatzkräfte lobten sein beherztes Handeln. Nur durch seinen Mut und die rasche Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte die Frau aus der March gerettet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 15:55 Uhr aktualisiert