Vorwurf der Untreue: Anklage gegen Ex-FPÖ-Chef Strache

Heinz-Christian Strache steht erneut im Fokus der Justiz: Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen den ehemaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Anklage wegen des Verdachts der Untreue erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen Wien Anklageschrift gegen Heinz-Christian Strache und einen weiteren Angeklagten wegen Untreue eingebracht, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch. Konkret wird Strache zur Last gelegt, im Jahr 2014 mit dem weiteren Angeklagten seine Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen, wissentlich missbraucht zu haben. So soll im Namen und als Vertreter der FPÖ Wien eine Vereinbarung abgeschlossen worden sein, mit der versucht wurde, sich die Prämie einer Lebensversicherung in Höhe von mehr als 300.000 Euro anzueignen.

Das sind die Hintergründe

Die FPÖ Wien schloss 2007 eine Lebensversicherung auf zehn Jahre ab, als versicherte Person wurde Strache als Landesparteiobmann eingesetzt, heißt es in der Aussendung der Staatsanwaltschaft Wien zu dem Fall. Im Falle seines Ablebens sollte die Familie des Obmannes abgesichert werden, im Erlebensfall war die FPÖ Wien bezugsberechtigt. Im Jahr 2014 ließen Strache und der ebenfalls angeklagte Parteikollege – ohne dies in einem Parteigremium zu besprechen oder zu beschließen – von einem Rechtsanwalt eine Vereinbarung zwischen der FPÖ Wien und Strache erstellen, wonach dieser auch im Erlebensfall Bezugsberechtigter der Prämie sein sollte, so die Vorwürfe.

Bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe

Weiters wird Strache zur Last gelegt, auch nach seinem Rücktritt wiederholt versucht zu haben, Mitglieder der FPÖ Wien dazu zu bestimmen, die Auszahlung der Versicherungsprämie an ihn zu veranlassen. Den Angeklagten wird jeweils das Verbrechen der versuchten Untreue nach §§ 15, 153 Abs 1 und Abs 3, zweiter Fall StGB – Heinz-Christian Strache zum Teil als Bestimmungstäter – zur Last gelegt, teilt die Staatanwaltschaft Wien mit. Die Strafdrohung hierfür lautet ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe. Die Anklage ist noch nicht rechtswirksam. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 16:25 Uhr aktualisiert