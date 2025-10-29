Konkurs: Nächste Millioneninsolvenz in der Baubranche

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, wurde über das Vermögen der Baya Bau & Fenster GmbH beim zuständigen Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet.

Das im Jahr 2013 gegründete Unternehmen ist im Baugewerbe tätig. „Über das Vermögen der Schuldnerin war bereits im vergangenen Jahr ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Dieses Verfahren wurde durch die Annahme eines Sanierungsplans mit einer Quote von 20 % aufgehoben“, teilt der AKV mit. Der Sanierungsplan konnte jedoch nicht erfüllt werden, heißt es, sodass man sich nunmehr gezwungen sehe, die Zahlungsunfähigkeit einzugestehen. „Nach Angaben der Schuldnerin sind sämtliche Dienstnehmer im Oktober 2025 aus dem Unternehmen ausgeschieden“, berichtet der AKV.

Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2 Mio. Euro

Im Vorverfahren wurden Forderungen von insgesamt 61 Gläubigern angemeldet, heißt es in der Aussendung weiter. Ob weitere Gläubiger hinzukommen, soll im weiteren Verfahrensverlauf geklärt werden. Laut AKV werden die Verbindlichkeiten mit rund 2 Mio. Euro beziffert. „Das Aktivvermögen dürfte in Form verschiedener Fahrnisse bestehen, deren Werthaltigkeit jedoch noch zu prüfen ist. Eine genauere Einschätzung wird nach erfolgter Inventarisierung und Bewertung möglich sein“, berichtet der AKV. Eine weitere Sanierung werde demnach nicht angestrebt. „Im weiteren Verfahrensverlauf ist daher eine geordnete Abwicklung des Unternehmens vorzunehmen“, so der AKV abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 17:15 Uhr aktualisiert