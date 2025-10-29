„Kleiner Preis, der alles bedeuten kann“: Katrin wurde zu Lebensretterin

"Ein kleiner Preis, der für eine andere Person alles bedeuten kann." Mit diesen Worten beschreibt Katrin (23) aus Haag am Hausruck ihre Stammzellspende. Sie schenkte einem Mann aus Mitteleuropa neue Hoffnung auf Leben.

Alles begann ganz unscheinbar: 2022 bestellte sich Katrin (23) aus Haag am Hausruck (Oberösterreich) ein Typisierungsset nach Hause. Eine einfache Wangenabstrich-Probe; mehr braucht es nicht, um sich als mögliche Stammzellspenderin registrieren zu lassen. „Auf Geben für Leben wurde ich durch meine Kollegin aus der Apotheke aufmerksam gemacht und habe mich sofort typisieren lassen“, erzählt sie. Zwei Jahre später kam dann der Anruf, der alles veränderte: Ein genetisches Match wurde gefunden. Irgendwo in Mitteleuropa wartete nun ein Mensch auf seine Chance zu überleben.

„Ein kleiner Preis, der alles bedeuten kann„

Für Katrin war sofort klar, dass sie helfen möchte. „Der Prozess bis zur Spende wurde mir so angenehm wie möglich gestaltet, und ich war bis zur Entnahme positiv eingestellt.“ Die junge Frau spricht ruhig darüber, doch man spürt: Diese Entscheidung war keine Selbstverständlichkeit, sondern Ausdruck tiefen Mitgefühls. Die Spende selbst beschreibt sie als körperlich fordernd, aber zutiefst erfüllend. „Die Spende an sich war zwar etwas unangenehm, aber immer noch ein kleiner Preis – ein Preis, der für eine andere Person alles bedeuten kann.“

©Privat/Geben für Leben Katrin (23) aus Haag am Hausruck. Sie ist die 756. Stammzellspenderin des Vereins „Geben für Leben“ und schenkte einem Mann neue Hoffnung auf Leben.

Hoffnung, die verbindet

Was bleibt, ist nicht nur das Wissen, jemandem das Leben gerettet zu haben, sondern auch eine besondere Verbindung. „Aus dieser Erfahrung nehme ich vor allem mit, dass man selbst für eine unbekannte Person so viel Freude und Hoffnung empfinden kann. Und allein dafür entscheide ich mich immer wieder gern“, sagt Katrin mit einem Lächeln. Katrin ist die 756. Stammzellspenderin von Geben für Leben. Der Verein ruft laufend dazu auf, sich typisieren zu lassen, denn nur wer registriert ist, kann im entscheidenden Moment zum Lebensretter werden. „Liebe Katrin! Du darfst ein Teil von etwas wirklich Wertvollem sein – und dafür sind wir dir von Herzen dankbar.“ Mit diesen Worten bedankt sich der Verein bei der jungen Oberösterreicherin abschließend.