Am Mittwoch, 29. Oktober, warteten wieder 350.000 Euro auf einen glücklichen Gewinner.
Österreich
29/10/2025
Lotto-Ergebnis

Lotto-Ziehung am 29. Oktober: Das sind die Glückszahlen

Nach dem Millionengewinn eines Burgenländers am Sonntag steht heute, Mittwoch, die nächste Lottoziehung an. Welche Zahlen dir diesmal zum großen Geldregen verhelfen können, liest du hier.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)

Bei der Lotto-Ziehung am vergangenen Sonntag, 26. Oktober, holte sich ein Burgenländer rund 1,2 Mio. Euro. „Der Solo-Sechser gelang dabei mit dem System 2/06 (also mit zwei Bank- und sechs Wahlzahlen), und dieses System sorgte auch noch für acht Fünfer und sechs Vierer, was einen Zusatzgewinn von rund 10.500 Euro ergab“, teilten die Österreichischen Lotterien mit. Auch drei weiter Spielteilnehmer – je einer aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark – hatten großes Glück. Sie tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 81.000 Euro.

Lotto-Ziehung am 29. Oktober

Am Mittwoch, 29. Oktober, warteten wieder 350.000 Euro auf einen glücklichen Gewinner. Moderiert wurde die Ziehung von Ralph Hube-Blechinger. Welche Zahlen letztendlich gezogen wurden und dir zum Geldregen verhelfen können, liest du hier.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 29. September 2025, gezogen:

  • Lotto: 3, 4, 12, 15, 19, 25 / Zusatzzahl: 41
  • LottoPlus: 7, 11, 15, 18, 38, 42
  • Joker: 3, 3, 2, 8, 5, 2

