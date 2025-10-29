Tödlicher Arbeitsunfall: Tonnenschweres Betonelement erschlägt Arbeiter

Schrecklicher Unfall auf einem Werksgelände in Linz: Ein 49-jähriger Arbeiter kam am Dienstagmittag ums Leben, als ein tonnenschweres Betonelement aus der Halterung riss und ihn einklemmte.

Am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, kam es gegen 13.30 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall auf einem Werksgelände in der Stadt Linz (Oberösterreich). Laut Angaben der Landespolizeidirektion Oberösterreich ist ein 49-jähriger türkischer Staatsbürger aus Linz mit Bauarbeiten beschäftigt gewesen, als das Unglück passierte. Der Mann arbeitete gemeinsam mit Kollegen an einer Baustelle einer externen Firma, als ein Kran ein schweres Hohlbetonelement anhob. Plötzlich riss die massive Platte, rund fünf Meter lang und zweieinhalb Meter hoch, aus der Halterung.

Arbeiter wurde eingeklemmt – stirbt noch an der Unfallstelle

Das tonnenschwere Betonteil kippte im aufgestellten Zustand in Richtung des Krans. Genau in diesem Moment befand sich der 49-Jährige zwischen der Betonplatte und dem Kran. Er hatte keine Chance mehr, rechtzeitig auszuweichen, und wurde eingeklemmt. Kollegen und Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe, doch für den Arbeiter kam jede Hilfe zu spät. „Tragischerweise verstarb der 49-Jährige trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle“, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit.