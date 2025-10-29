Streit um Wölfe: Es wird weiter scharf geschossen

Im Streit um die Wölfe in Österreich, allein in Kärnten wurden trotz strengem Schutz 28 abgeschossen, kommt wieder Bewegung.

Eine jüngste Studie der Universität für Bodenkultur (BOKU) zeigt, wo der Wolf leben darf und wo Gefahr für Weidetiere besteht. Von den Tierschützern gibt es dazu Kritik.

Aufforderung der Tierschützer

Vorweg: Es ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Abschuss von Wölfen wie er zur Zeit in Kärnten praktiziert wird, kein Schutz für Nutztiere ist, denn das Gebiet wird sofort wieder nachbesetzt und die Risse gehen weiter. „Das hat man auch in Kärnten gesehen, wo Risse zwar weniger wurden aber nur deswegen, weil weniger aufgetrieben wurde“, kritisieren Tierschützer. Und: „Wir fordern die Landwirtschaftpolitik auf, endlich für ihre Bauern und Bäuerinnen tätig zu werden und Herdenschutz zu hundert Prozent zu fördern.“

Das zeigt die BOKU Studie

Die Studie der BUKO zeigt erstmals wo in Österreich Platz für einen Wolf ist und wo er problematisch wird. Es wird auch aufgelistet, in welchen Gebieten der Wolf leben darf. Dazu meint man bei Tierschutzverein Austria in einer Aussendung: „Die heute präsentierte Studie der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) belegt erstmals wissenschaftlich, wo in Österreich durch den Wolf konkrete Gefahren für Weidetiere bestehen – und damit, wo Herdenschutz verpflichtend ist. Die wissenschaftlichen Ergebnisse stützen das von Tierschutz Austria beauftragte Rechtsgutachten von Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Wessely, das die Schutzpflicht von Tierhaltern und Behörden bei konkreten Gefahren eindeutig bestätigt.“

Wissenschaftliche Grundlage

Warum die Studie so wichtig ist: „Die BOKU-Studie liefert erstmals eine wissenschaftliche Grundlage dafür, wo Konflikt-Hotspots zwischen Weidetieren und Wölfen liegen und damit Herdenschutzmaßnahmen am effektivsten umzusetzen sind“, so Leona Fux, Biologin und Artenschutzexpertin von Tierschutz Austria: Und: „Das von uns beauftragtes Rechtsgutachten von Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Wessely bestätigt: Tierhalter sind laut Tierschutzgesetz verpflichtet, ihre Tiere bei konkreten Gefahren – etwa durch Wölfe – zu schützen. Unterbleibt der Schutz, müssen Behörden einschreiten, andernfalls drohen sogar Amtsmissbrauchsverfahren.“ 5 Minuten berichtete.

„Verstoßen eindeutig gegen geltendes Recht“

Was im präsentierten Gutachten nicht vorkommt: „Es steht nicht drinnen, dass der Bestand des Wolfes in Österreich noch immer gefährdet ist. Es wird so dargestellt, als sei sein Erhaltungszustand bei uns ein guter. Geredet wird da nur von Europa“, kritisiert Michaela Lehner vom Tierschutz Austria. „Wolfsfreie Zonen, die verlangt werden, verstoßen eindeutig gegen geltendes Recht.“ Und: „Auch die Autoren der BOKU-Studie betonen, dass in Regionen mit hohem Lebensraumpotenzial und gleichzeitig hohem Konfliktpotenzial präventive Maßnahmen wie Herdenschutz, Entschädigungszahlungen und Öffentlichkeitsarbeit prioritär umgesetzt werden sollten, um Konflikte zu verringern und die Akzeptanz für den Wolf zu erhöhen.“

