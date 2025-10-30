Wetter in Österreich: Der Donnerstag bringt bis zu 20 Grad

Am Donnerstag beginnt der Tag wolkig mit einzelnen Schauern, später zeigt sich die Sonne zeitweise. Im Südosten bleibt es länger trüb. Der Wind frischt ab Mittag auf, die Temperaturen erreichen 12 bis 20 Grad.

Der Donnerstag startet in vielen Regionen mit dichter Bewölkung und vereinzelten Regenschauern. Im Laufe des Vormittags bessert sich das Wetter jedoch, die Wolken lockern auf und zeitweise zeigt sich die Sonne. Besonders im Südosten sowie entlang der Alpennordseite östlich vom Tennengebirge bleibt es länger trüb. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und Osten frischt er ab Mittag lebhaft aus Süd bis Nordwest auf. Die Temperaturen steigen von frühmorgendlichen 0 bis 13 Grad auf angenehme 12 bis 20 Grad am Nachmittag.