Österreicher investiert über 10.000 Euro in Firma – diese geht insolvent

Schon im Frühjahr dieses Jahres hatte der Mann aus Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) dabei einen fünfstelligen Eurobetrag in eine Firma investiert, die jedoch in den Folgemonaten insolvent ging, wie die Polizei nun berichtet. Doch für ihn kam es noch dicker. Ende Juni bzw. Anfang Juli 2025 hat ihn nämlich ein angeblicher Broker eines Finanzdienstleisters mit Sitz in Frankfurt (Deutschland) kontaktiert und ihn dazu überredet, aus steuerlichen Gründen einen sechsstelligen Eurobetrag bei einer Schweizer Trading-Bank in Kryptowährungen anzulegen.

Geld war drei Tage lang „am“ Konto, dann wurde es wieder abgebucht

Am 17. Oktober 2025 hat er sich dann einen sechsstelligen Eurobetrag auf sein Bankkonto wieder überweisen lassen, wofür er jemandem mittels Installation eines Programms Zugriff zu seinem Computer gab. So wurde der Betrag angewiesen bzw. schien zumindest kurze Zeit am Konto auf. Schon am 20. Oktober wurde das Geld jedoch wieder abgebucht, der Geldfluss konnte bisher nicht nachverfolgt werden, so die Polizei abschließend.