Feiertag am Sonntag: Soll der nächste Werktag dann frei sein?

Der Nationalfeiertag fiel dieses Jahr auf einen Sonntag. Die Gewerkschaft GPA hat ihre Facebook-Follower nun gefragt, ob sie finden, dass in solchen Fällen der Tag darauf frei sein sollte. Und die Antworten kamen zahlreich.

Sollte der nachfolgende Montag frei sein, wenn ein Feiertag auf einen Sonntag fällt?

„Bist du auch dafür, dass Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, auf den nächsten Montag verlegt werden sollten?“ Mit dieser Frage wandte sich die Gewerkschaft an die Follower auf Facebook. Hunderte Antworten waren die Folge, die Menschen sprechen gleichzeitig aber auch ein anderes Thema an. So meint eine Frau etwa: „Klingt verlockend, kommt aber ja nicht so oft vor. Wichtiger fände ich die frühere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche. Ich bekam meine aliquotierte sechste Woche exakt im Monat vorm Regelpensionsantrittsalter. Schön, aber früher hätte es meiner Gesundheit weit besser geholfen.“

„Da wäre mir die sechste Urlaubswoche für alle wichtiger“

In ein ähnliches Horn blasen auch viele andere Follower. „Da wäre mir die sechste Urlaubswoche für alle wichtiger“, meint eine weitere Frau. Und eine weitere Followerin: „Mir wäre eine sechste Woche Urlaub auch lieber, als einen Feiertag nachzuholen. Wer ist heutzutage schon 25 Jahre und länger in ein und der selben Firma?“

„Nein, das ist einfach so…“

Aber zurück zum Feiertag am Sonntag. Viele Follower finden, er solle nicht nachgeholt werden. „Nein. Das ist einfach so“, oder „Nein, weil dann die Kinder keine Schule oder Kindergarten haben und Eltern, deren Jobs keine Feiertage kennen, wieder einen Tag mehr ein Betreuungsproblem haben“, sind nur zwei von mehreren Antworten, die dem „verschobenen“ Feiertag negativ gegenüberstehen.

„Erholung macht auch produktiver“

Doch nicht nur Personen, die dem Vorschlag nichts abgewinnen können, haben sich in den Kommentaren gemeldet. „Ich würde es gut finden. Denn Erholung macht auch produktiver. Und wenn ein Feiertag auf das Wochenende fällt, sollte der nächste Werktag frei sein“, meint etwa ein Mann. Eine Frau schlägt dagegen vor: „Feiertag am Wochenende ist ein Urlaubstag mehr. Das wäre super.“