Neues Ampelsystem bei Überweisungen: „Plötzlich hat es rot geleuchtet“

Anfang Oktober hat es Änderungen bei den Überweisungen in Österreich und der EU gegeben. Seither gibt es ein Ampelsystem, das dir anzeigt, ob die IBAN mit dem Empfängernamen übereinstimmt. Nicht überall verläuft das reibungslos.

Seit 9. Oktober 2025 sind in Österreich Sofortüberweisungen für Banken Pflicht – innerhalb von maximal zehn Sekunden muss nun das Geld vom einen auf dem anderen Konto sein, wenn man das denn so will. Ermittler sprechen in dem Zusammenhang auch von einer „blanken Katastrophe„. Mehr dazu hier: Ab jetzt Pflicht: Die Schattenseiten der Sofortüberweisung. Gleichzeitig wurde auch ein Ampelsystem eingeführt, um die Sicherheit von Überweisungen zu erhöhen. Dieses zeigt an, ob IBAN und Benutzername ganz, fast oder gar nicht übereinstimmen. Wir haben nun euch gefragt, was ihr von dem System haltet und was die Probleme eurer Meinung nach dabei sind.

Wenn die Überweisung für die Versicherung plötzlich rot leuchtet

Viele der Befragten haben mit dem neuen Ampelsystem noch nicht allzu große oder negative Erfahrungen gemacht, finden aber prinzipiell, dass es sich dabei um eine „gute Änderung“ handelt. Eine Befragte meinte gegenüber 5 Minuten aber, dass bei ihr bei einer Überweisung die rote Ampel bereits aufgeleuchtet hätte. Und das bei einer, die sie immer tätigt, wo sie wisse, dass es sicher sei. „Und trotzdem hat es rot aufgeleuchtet.“ Dabei habe es sich um ihre Versicherung gehandelt. Die Frau war sich aber sicher, dass sie dennoch den richtigen Empfänger hatte: „Ich habe trotzdem überwiesen, ich mach das ja jedes Monat.“

Seitens der Wirtschaftskammer-Bundessparte Bank und Versicherung heißt es auf nachfrage von 5 Minuten, dass solche Fälle darauf beruhen, dass nicht exakt jener Name angegeben wird, der auch im Bankensystem hinterlegt sei. Bundessparten-Geschäftsführer Franz Rudorfer rät den Kunden in dem Fall: „Im Zweifelsfall sollte stets der Empfänger kontaktiert werden, um die Angaben abzugleichen. Der Zahlungsverkehr funktioniert weiterhin wie gewohnt – die Empfängerüberprüfung stellt eine zusätzliche Serviceleistung dar, die vor allem dazu beiträgt, Fehlüberweisungen zu reduzieren.“ Generell seien die Änderungen und auch die Einführung des Ampelsystems aber „ohne nennenswerte Schwierigkeiten“ abgelaufen, so Rudorfer. Alles dazu hier: „Wesentliche Neuerung“ bei Banken sorgt für diese Unsicherheiten.

„Habe meine Ausgaben gar nicht mehr im Überblick“

Eine der Befragten – eine junge Frau – hat gegenüber 5 Minuten aber noch ein anderes Thema angesprochen. Problematisch sehe sie eher, dass sie ihre Ausgaben „gar nicht mehr im Überblick“ habe. Sie bezahle die Einkäufe mit ihrem Handy. Betroffen von Betrug sieht sie aber dennoch eher ältere Menschen. „Wenn bei mir wer anruft und sagt, ich soll Geld überweisen, dann würde ich einfach auflegen“, so die junge Frau gegenüber 5 Minuten.