Tragödie auf B28: Motorradfahrer (81) in Baustellenabsperrung gekracht

Wie die Polizei nun berichtet, ist er auf der B28 aus Richtung Neubruck kommend in Richtung Puchenstuben unterwegs gewesen. Da sich auf dieser Straße ab der Kreuzung mit der B39 derzeit eine Totalsperre befindet, hat ein Autofahrer vor der Baustellenabsperrung angehalten, um sich die angebrachte Tafel mit der Umleitungsbeschreibung anzuschauen.

In Baustellenabsperrung gefahren

Der 81-Jährige soll daraufhin erst die linke Seite des Autos gestreift haben und ist anschließend in die Baustellenabsperrung gefahren. „Der Motorradfahrer kam zu Sturz und verstarb noch an der Unfallstelle“, so die Beamten in der Aussendung abschließend.