Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: RK / Trummer & Pexels
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann, der beim Rettungsauto steht, und eine Kerze.
Ein tragischer Unfall hat sich Mittwochvormittag auf der B28 in Niederösterreich ereignet.
Bezirk Scheibbs / NÖ
30/10/2025
Tödlicher Unfall

Tragödie auf B28: Motorradfahrer (81) in Baustellenabsperrung gekracht

Ein 81-jähriger Niederösterreicher ist am späten Mittwochvormittag, 29. Oktober 2025 gegen 11.20 Uhr, mit seinem Motorrad im Bezirk Scheibbs tödlich verunglückt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Wie die Polizei nun berichtet, ist er auf der B28 aus Richtung Neubruck kommend in Richtung Puchenstuben unterwegs gewesen. Da sich auf dieser Straße ab der Kreuzung mit der B39 derzeit eine Totalsperre befindet, hat ein Autofahrer vor der Baustellenabsperrung angehalten, um sich die angebrachte Tafel mit der Umleitungsbeschreibung anzuschauen.

In Baustellenabsperrung gefahren

Der 81-Jährige soll daraufhin erst die linke Seite des Autos gestreift haben und ist anschließend in die Baustellenabsperrung gefahren. „Der Motorradfahrer kam zu Sturz und verstarb noch an der Unfallstelle“, so die Beamten in der Aussendung abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: