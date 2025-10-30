Über 1.000 Geburten, trotzdem droht großer Station die Schließung

Die Spekulationen sind dabei nicht neu sondern bereits seit Wochen am Laufen, offizielle Pläne werden aber wohl erst kommende Woche, am 6. November vorgestellt. Dennoch scheint es fix: Im Krankenhaus in Dornbirn wird es künftig wohl deutlich weniger Geburten geben, die Geburtenhilfe und Kinderabteilung soll nämlich nach Bregenz übersiedeln. Besonders kurios ist diese Tatsache deshalb, weil in Dornbirn so viele Babys geboren werden wie sonst nirgendwo in Vorarlberg. 1.300 waren es etwa knapp im Jahr 2023, wie der ORF berichtet.

Land hält sich bedeckt

Und es ist auch noch nicht lange her – exakt zwei Jahre -, als die Abteilung erneuert wurde. Beim Land hält man sich bisher aber noch bedeckt und verweist auf Gespräche, die man im Sommer geführt hat und die weiterführende Abstimmungen erfordern, und kündigt weitere und genauere Informationen am 6. November an.