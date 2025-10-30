ÖAMTC warnt: 7 von 10 Fußgängern im Dunkeln kaum sichtbar

Mit dem Einbruch der dunklen Jahreszeit steigt die Unfallgefahr: Eine aktuelle ÖAMTC-Erhebung zeigt, dass sieben von zehn Fußgänger in Österreich bei Dunkelheit kaum sichtbar sind.

Wenn die Tage kürzer werden, wird’s gefährlich für alle, die zu Fuß, mit dem Rad oder E-Scooter unterwegs sind. Laut ÖAMTC tragen 71 Prozent der Fußgänger in der Dunkelheit dunkle Kleidung – und sind damit für Autofahrer kaum zu erkennen. Besonders alarmierend: In den Wintermonaten passiert jeder zweite Verkehrsunfall in der Dämmerung oder bei Nacht. „Viele unterschätzen, wie unsichtbar sie im Dunkeln tatsächlich sind“, warnt ÖAMTC-Experte David Nosé.

Österreichweite Beobachtung zeigt klare Trends

Zwischen 1. und 20. Oktober 2025 beobachtete der ÖAMTC über 10.000 Verkehrsteilnehmer im ganzen Land. Das Ergebnis: Nur neun Prozent der Fußgänger trugen Reflektoren. Bei Radfahrern war ein Viertel ohne Licht unterwegs, bei E-Scooter-Fahrenden sogar 27 Prozent. Auch bei Autos gab es Mängel – 1,4 Prozent fuhren ohne Abblendlicht, bei weiteren 3,3 Prozent war die Beleuchtung defekt.

Junge Menschen besonders oft betroffen

Laut Statistik Austria passieren mehr als ein Viertel aller Fußgängerunfälle zwischen November und Jänner. Besonders gefährdet: Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 30 Jahren. Sie sind zu 65 Prozent an Unfällen bei Dunkelheit beteiligt. Senioren hingegen sind seltener in Unfälle verwickelt, tragen aber das höchste Risiko, tödlich zu verunglücken.

Sichtbarkeit rettet Leben

Wer reflektierende Kleidung trägt, senkt das Unfallrisiko um bis zu 50 Prozent. Eine Person mit Reflektoren ist aus 130 Metern erkennbar – dunkel gekleidete dagegen erst aus 25 Metern. Der ÖAMTC rät daher zu heller Kleidung, reflektierenden Bändern und funktionierenden Lichtern an Rädern und Scootern. „Zwischen 25 und 130 Metern liegen im Ernstfall Sekunden, die Leben retten können“, betont Nosé.