Durchbruch in der Krebstherapie: LiPyDau stoppt aggressive Tumorzellen

Forscher aus Wien und Budapest präsentieren LiPyDau, ein neuartiges Chemotherapeutikum, das in präklinischen Studien Tumore stark reduziert und sogar vollständig beseitigen konnte.

Diese Form der Medikamentenabgabe gilt als Schlüssel, um das Potenzial neuer, hochwirksamer Therapien klinisch nutzbar zu machen.

Diese Form der Medikamentenabgabe gilt als Schlüssel, um das Potenzial neuer, hochwirksamer Therapien klinisch nutzbar zu machen.

Ein internationales Forschungsteam hat ein neuartiges Chemotherapeutikum entwickelt: LiPyDau. Das Medikament zeigte in Mausmodellen eine drastische Reduktion von Tumoren, selbst bei Krebsarten, die gegen gängige Therapien resistent sind. LiPyDau basiert auf einem modifizierten Anthrazyklin, das in Liposomen verpackt wird, um gesundes Gewebe zu schonen. Erste Ergebnisse sind laut den Forschenden „vielversprechend und einzigartig“.

Wie LiPyDau Krebszellen gezielt zerstört

Der Wirkstoff verbindet irreversibel die DNA-Stränge der Tumorzellen. Diese Schäden können von den Krebszellen nicht repariert werden, was zu ihrem Absterben führt. In präklinischen Modellen führte eine einzelne Behandlung bereits zu nahezu vollständiger Tumorrückbildung, auch bei Melanom, Lungenkrebs oder aggressiven Brustkrebsformen. Besonders beein-druckend: Auch multiresistente Tumore reagierten auf LiPyDau.

Liposomen-Technologie minimiert Nebenwirkungen

Anthrazykline wie Daunorubicin gelten als wirksam, aber toxisch. Durch die Einkapselung in Liposomen kann LiPyDau sicher angewendet werden, ohne das umliegende Gewebe stark zu schädigen. Diese Form der Medikamentenabgabe gilt als Schlüssel, um das Potenzial neuer, hochwirksamer Therapien klinisch nutzbar zu machen.

Nächste Schritte zur klinischen Anwendung

Obwohl die Ergebnisse im Tiermodell vielversprechend sind, sind noch weitere Studien nötig, bevor LiPyDau für Patienten zugelassen werden kann. Studienleiter Gergely Szakács betont: „Unsere Ergebnisse zeigen ein enormes Potenzial. Nun müssen klinische Tests folgen, um die Wirksamkeit und Sicherheit beim Menschen zu prüfen.“