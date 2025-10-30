Bundeskanzler Christian Stocker am Rücken operiert

Bereits seit längerem hat Bundeskanzler Christian Stocker an Rückenbeschwerden gelitten. Daher hat er sich am Mittwoch, 29. Oktober 2025, auch einer Operation unterzogen. Diese sei erfolgreich verlaufen, heißt es nun.

„Wie angekündigt hat sich Bundeskanzler Christian Stocker am gestrigen Mittwoch einer geplanten Operation am Rücken unterzogen“, heißt es nun aus dem Büro Stockers. Und weiter: „Der Routineeingriff ist erfolgreich verlaufen.“ Notwendig war die Operation wegen anhaltender und bereits seit längerem vorhandenen Rückenschmerzen – wir haben berichtet. In seiner Abwesenheit sind Vizekanzler Andreas Babler und Staatssekretär Alexander Pröll für dessen Amtsgeschäfte zuständig.

Stocker nimmt Amtsgeschäfte von zu Hause aus wahr

Diese wird er aber wohl bald wieder aufnehmen – allerdings nicht von den gewohnten Örtlich- und Räumlichkeiten, erklärt man in einer Aussendung. „Nach dem Spitalsaufenthalt wird der Bundeskanzler einige Zeit von zuhause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen“, heißt es dort abschließend.