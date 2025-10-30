Thorsteinn Einarsson: „Deshalb mag ich Musikvideos nicht…“

Er ist wohl einer der bekannteren österreichischen Musiker derzeit "am Markt": Thorsteinn Einarsson. Der 29-jährige gebürtige Isländer war am 10. Oktober 2025 in der Steinhalle Lannach zu Gast und Stand 5 Minuten Rede und Antwort.

Geboren und teilweise aufgewachsen ist er in Island, in jungen Jahren ist er aber schon nach Österreich gezogen und hat hier seine Musikkarriere verfolgt. Die Rede ist von Thorsteinn Einarsson, der das ganze Land seit Jahren mit seiner Musik begeistert. Vor seinem Konzert in Lannach (Steiermark) hat er mit 5 Minuten über die Momente vor Konzerten, Musikvideos und seinen Lieblingssong – unter seinen eigenen Liedern – gesprochen.

„Leya hat definitiv einen besonderen Platz“

Vor Konzerten fühle er sich jedenfalls immer „aufgeregt und sehr konzentriert“. Aus Routine macht er sich übrigens immer Notizen, „obwohl ich genau weiß, was ich mache“. Darauf angesprochen, ob er einen Liebingssong unter seinen eigenen Lieder hat, meint er: „Leya hat definitiv einen besonderen Platz.“ Egal wie oft er es singen würde, er habe nie genug. Und wenn wir schon bei seinen Songs sind: Die schönsten Reaktionen seiner Fans haben auch damit zu tun. Am schönsten findet er es nämlich, wenn ein Song auf eine Weise jemanden „berührt“, auf die er es gar nicht erwartet hätte und das auch gar nicht auf die Art beabsichtigt war.

Deshalb will Thorsteinn Einarsson nicht erklären, worum es in seiner Musik geht

Worum es in seiner Musik geht, will er übrigens nicht verraten – und das aus gutem Grund: „Es geht darum, was du reininterpretierst. Ich versuche nicht direkt zu erklären, worum es in meinen Songs geht. Ich weiß natürlich, worum es geht. Aber das schönste ist, wenn jemand beispielsweise Leya komplett anders versteht als ich es geschrieben habe.“ Das sei „voll cool“ und „ja der Sinn dahinter“. Würde er erklären, worum es geht, würde er auch „die Story dahinter, die Fantasie“ wegnehmen.

Musikvideos? „Ich bin kein Fan“

Das sind auch genau die Gründe, weshalb er Musikvideos nicht mag. „Ich bin kein Fan“, so der Wahlösterreicher. Und abschließend: „Ich habe immer meine Bilder im Kopf, wenn ich einen Song höre. Wenn ich ein Musikvideo sehe, dann denke ich mir ’so habe ich mir das nicht vorgestellt‘. Deshalb versuche ich, das zu vermeiden.“

Das ist Thorsteinn Einarsson: Thorsteinn Einarsson wurde am 19. März 1996 in Reykjavik (Island) geboren und ist in Österreich aufgewachsen. Bekannt wurde er durch die Castingshow „Die Große Chance“, wo er mit 18 Jahren im Jahr 2014 teilnahm und schließlich Platz vier belegte. Im Finale sang er seinen eigenen Song „Leya“, der direkt in die Top 10 der österreichischen Charts stürmen sollte und für den er auch bei der Amadeus-Verleihung 2015 als Songwriter des Jahres ausgezeichnet wurde. Zahlreiche weitere erfolgreiche Alben und Singles, wie etwa „Kryptonite“, „Galaxy“ und „Hotel Heartache“ sind daraufhin gefolgt.

