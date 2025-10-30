Österreicher gewinnt bei Lotto-Ziehung ein kleines Vermögen

Die Lotto-Mittwochsziehung hat in Österreich am 29. Oktober 2025 keinen Sechser gebracht, womit es bei der Bonusziehung am Freitag um 1,3 Millionen Euro gehen wird. Den Joker-Jackpot hat übrigens ein Niederösterreicher geknackt.

Während es am Freitag bei Lotto um einen Jackpot geht, wurde ein ebensolcher beim Joker am Mittwoch, 29. Oktober 2025, geknackt. 373.500 Euro ist dieser rund wert, freuen darf sich ein Niederösterreicher, der auf seinem Lotto-Normalschein gleich zwei Joker-Tipps mitspielte. Und damit hat er genau ins Schwarze getroffen, es war nämlich der Zweite, der den Jackpot geknackt hat, wie die „Österreichischen Lotterien“ berichten.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Zwei Fünfer mit Zusatzzahl, kein LottoPlus-Sechser

Bei Lotto hatten zwei Österreicher zumindest einen Fünfer mit Zusatzzahl. Der bringt ihnen zwar keine Millionensumme, aber immer noch jeweils mehr als 41.000 Euro. Die beiden Spielteilnehmer sind aus Oberösterreich und Salzburg. Letzterer hatte mit dem „System 0/07“ gespielt, das ihm noch einen zusätzlichen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl brachte – und damit noch einmal einen Extragewinn in Höhe von rund 1.900 Euro. Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser, 33 Spielteilnehmer dürfen sich damit über jeweils mehr als 6.700 Euro freuen. Sie alle hatten einen Fünfer, das Geld aus dem ersten Gewinnrang wurde auf sie aufgeteilt.