Salzburger Vermögensverwaltung ist pleite und bleibt geschlossen

Zwei Gläubiger sind vom Konkurs der „Oberreiter Holding GmbH“ betroffen, heißt es laut KSV170, das Verfahren wurde mittlerweile am Landesgericht Salzburg eröffnet. Die Höhe der Aktiva ist noch unklar, ein Liegenschaftsbesitz sei aber jedenfalls verbüchert und vorhanden. Die Passiva liegen bei rund 1,31 Millionen Euro. Das Unternehmen ist in der Vermögensverwaltung tätig und hat „Beteiligungen an zumindest elf Projektgesellschaften“. Das ist auch der Grund dafür, dass aktuell noch unklar ist, ob auf diese Pleite noch weitere im Umfeld der Beteiligungen kommen werden.

Unternehmen soll nicht fortgeführt werden

Als Ursache für die Insolvenz gibt das Unternehmen die „schwierige wirtschaftliche Situation für Beteiligungen und Vermögensverwaltungen“ im Zuge der Corona-Pandemie an. „Für mehrere Projektgesellschaften, an denen die Schuldnerin beteiligt ist, wurden Bürgschaften für Projekt- und Liegenschaftsfinanzierungen übernommen, welche nunmehr laut Insolvenzantrag schlagend werden“, so der KSV1870. Weitere Probleme seien außerdem im Zusammenhang mit der Betreiberin einer Aparthotelanlage aufgetreten. Das Unternehmen soll nicht fortgeführt werden.