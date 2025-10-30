Nach über 50 Jahren: Bekannter Tischplattenhersteller muss schließen

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass die Topalit GmbH ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann und deshalb einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eingebracht hat.

Das oberösterreichische Unternehmen hat in Form eines Konkursverfahren beim Landesgericht Wels einen Antrag gestellt. Der AKV EUROPA erwartet, dass das Verfahren in den nächsten Tagen eröffnet wird. Die Firma mit Sitz in Hausruckwald (Bezirk Vöcklabruck) wurde im Jahr 1970 gegründet und ist laut Firmenbuch in den Geschäftszweigen Großhandel mit Holz, Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Kalksandstein für den Bau, Bauschlosserei sowie Bautischlerei und -schlosserei tätig. Die Antragstellerin beschäftigt sich mit Herstellung und dem Vertrieb von Tischplatten und Oberflächenmaterialien.

Zu den Insolvenzgründen

Der AKV informiert: Das Stammkapital in Höhe von 6.635.000 Euro wurde von den beiden Gesellschaftern zur Gänze geleistet. Im Unternehmen sind aktuell 39 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer beschäftigt. Hinsichtlich der Gründe für das Abgleiten in die Insolvenz wird im Eröffnungsantrag angeführt, dass eine Absatzkrise infolge sinkender Bautätigkeit, starker Preisdruck durch günstigere Anbieter aus Fernost sowie ein Maschinenbruch, der die Produktion längere Zeit stilllegte, zu erheblichen Umsatzeinbußen und einer fehlenden Fortbestehensprognose führten.

Traditionsbetrieb schlitterte in Millionen-Insolvenz

„Die Verbindlichkeiten sollen etwa 3.41 Mio. Euro betragen. Im Zuge des Eigenantrags wurde eine Kreditorenliste vorgelegt, die etwa 2.000 Einträge umfasst. Es ist jedoch derzeit nicht abschließend festgestellt, ob sämtliche der genannten Parteien tatsächlich Gläubigereigenschaft besitzen. Die endgültige Feststellung der Gläubigerzahl bleibt dem weiteren Prüfungsverfahren vorbehalten“, so der AKV in einer Presseaussendung. Weiters heißt es: „Die Antragstellerin ist laut Eigenantrag Eigentümerin einer Liegenschaft. Das Grundstück ist mit rund 1,5 Mio. Euro belastet, während die Betriebsanlage mit einem Sachwert von etwa 1,75 Mio. Euro bewertet wurde. Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung sind ebenfalls berücksichtigt. Vorräte wurden teilweise abgewertet, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind an die finanzierende Bank abgetreten. Das Gesamtvermögen hat einen Verkehrswert von 3.410.864 Euro, wovon 2.387.837 Euro durch Pfandrechte belastet sind; die freie Masse beträgt 1.023.028 Euro. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 3.410.000 Euro, davon sind 1.023.000 Euro unbesichert.“

Unternehmen wird nicht fortgeführt

Das Unternehmen kann laut AKV nicht weitergeführt werden und soll daher konkursgerichtlich geschlossen werden. Die rechnerische Quote ohne Berücksichtigung von Schließungs- und Verfahrenskosten liegt laut Eigenantrag bei 40 Prozent.