Nach Kokain-Skandal: Teichtmeister bleibt über Weihnachten in Anstalt

Der frühere Burgschauspieler und Serienstar Florian Teichtmeister sorgt erneut für Schlagzeilen. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, hat Richter Stefan Apostol am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, eine sogenannte Krisenintervention angeordnet. Damit bleibt Teichtmeister für bis zu drei weitere Monate im forensisch-therapeutischen Zentrum der Justizanstalt Wien-Mittersteig untergebracht. Auslöser war ein Vorfall Ende September: Am 27. September soll der 46-Jährige auf einer Toilette beim Münchner Oktoberfest Kokain konsumiert haben. Ein Polizist im Nebenkabinett hörte verdächtige Geräusche. Teichtmeister wurde auf frischer Tat ertappt.

Polizei fand Kokain – Richter reagierte

Bayrische Polizisten fanden bei Teichtmeister 0,88 Gramm Kokain. Diese Information ging an die österreichische Justiz, worauf Richter Apostol die Festnahme des Schauspielers anordnete. 5 Minuten berichtete: Am Oktoberfest: Florian Teichtmeister verhaftet. Seitdem befindet sich Teichtmeister wieder in Haft und zwar dort, wo er bereits zuvor untergebracht war: in der forensisch-therapeutischen Abteilung des Mittersteigs. Laut „Krone“ holte Richter Apostol ein Gutachten des bekannten Gerichtspsychiaters Peter Hofmann ein. Dieser besuchte Teichtmeister in der Anstalt und empfahl eine Krisenintervention, um den psychischen Zustand des Schauspielers genau zu beobachten und therapeutisch zu begleiten.

Entscheidung bis spätestens Jänner

Die nun angeordnete Maßnahme darf laut Gesetz nicht länger als drei Monate dauern. Bis spätestens 28. Jänner 2026 muss daher entschieden werden, ob Teichtmeister weiter in der Anstalt bleibt oder wieder entlassen wird. Wie die „Krone“ weiter berichtet, wird Richter Apostol in dieser Zeit prüfen, ob eine Rückfallgefahr besteht. Sollte er zu dem Schluss kommen, dass der Schauspieler weiterhin eine Gefahr darstellt, könnte die bisher bedingte Unterbringung in eine unbedingte umgewandelt werden. Das würde bedeuten: Teichtmeister müsste auf unbestimmte Zeit in der Einrichtung bleiben, bis seine psychische Erkrankung als stabil gilt.