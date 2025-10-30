Rote Karte für ORF-Sportchef: Hannes Aigelsreiter abgesetzt

Im ORF rumort es: Der öffentlich-rechtliche Sender hat seinen Sportchef Hannes Aigelsreiter mit sofortiger Wirkung von allen Funktionen entbunden. Die Entscheidung fiel laut „Standard“ nach langen Gesprächen, die, wie ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einem internen Schreiben erklärt, keine zufriedenstellende Lösung gebracht hätten. Aigelsreiter habe mit seinem Verhalten und Aussagen über interne Vorgänge die „Vertrauensgrenze überschritten“. Bereits am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, war Aigelsreiter über seine Absetzung informiert worden. Laut Informationen des „Standard“ ging es in den vergangenen Monaten immer wieder um Arbeitsaufträge, redaktionelle Konzepte und Personalentwicklung, die nicht umgesetzt worden seien. Auch Budgetfragen und Führungsverhalten standen in der Kritik.

„Zusammenarbeit nicht mehr möglich„

Groiss-Horowitz schilderte in ihrem Schreiben, sie habe über längere Zeit versucht, eine professionelle Basis für die Zusammenarbeit zu schaffen. Doch trotz mehrfacher Aufforderungen seien wesentliche Maßnahmen ausgeblieben. Auch die Kommunikation zwischen der Sportredaktion und der Führung habe zunehmend gelitten. Beschwerden aus der Redaktion und von anderen Beteiligten hätten das Bild bestätigt. Nach zahlreichen Gesprächen sei schließlich klar geworden: Eine weitere Zusammenarbeit sei nicht mehr tragbar. Besonders schwer wog offenbar Aigelsreiters jüngstes Interview mit der „Tiroler Tageszeitung“, in dem er interne Themen öffentlich angesprochen hatte. Damit habe er laut der Programmdirektorin eine „weitere Grenze überschritten“.

ORF widerspricht Gerüchten über Auslöser

Offiziell betont der ORF jedoch, dass das Interview nicht der alleinige Grund für die Absetzung gewesen sei. Die Entscheidung sei das Ergebnis einer längeren Entwicklung, heißt es in einer Stellungnahme. Das Unternehmen wolle die Vorgänge nun intern klären und den Fokus wieder auf das Programm richten. Gerade jetzt, kurz vor den Olympischen Winterspielen und der Fußball-Weltmeisterschaft. Vorübergehend übernehmen Aigelsreiters Stellvertreterin Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencsi die Leitung des Sportressorts. Sie sollen den Bereich stabilisieren und den Übergang vorbereiten.

Aigelsreiter sieht sich im Recht

In dem Interview mit der „Tiroler Tageszeitung“ hatte Aigelsreiter erklärt, die Zusammenarbeit im ORF-Sport sei „nicht immer reibungsfrei“ verlaufen. Er betonte, sich eine eigene Meinung zu leisten und Kollegen fördern zu wollen. Gleichzeitig wies er Vorwürfe zurück, er habe Moderatoren degradiert. Zudem zeigte er sich offen für eine mögliche Kandidatur bei der nächsten Generaldirektorenwahl 2026. Diese Aussagen dürften das ohnehin gespannte Verhältnis zur ORF-Führung weiter belastet haben.

Neuer Kurs für den ORF-Sport

ORF-Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer spricht von einem „notwendigen Schlussstrich“. Nach Monaten der Reibereien habe die Geschäftsführung richtig gehandelt. Mit Blick auf die sportlichen Großereignisse des kommenden Jahres sei der Zeitpunkt für eine Neuaufstellung gut gewählt.