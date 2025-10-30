Bregenz: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Linienbus und Auto

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw kam es Donnerstagfrüh in Bregenz. Zwei Personen wurden verletzt, nachdem die Buslenkerin beim Zurücksetzen ein wartendes Auto übersehen hatte.

Am Donnerstagmorgen, dem 30. Oktober 2025, gegen 8.45 Uhr kam es in der Achsiedlungsstraße in Bregenz (Vorarlberg) zu einem Verkehrsunfall, der zwei Verletzte forderte. Eine Linienbuslenkerin war in Richtung Rheinstraße unterwegs, als ihr ein weiterer Bus entgegenkam. Weil die Straße zu schmal war, setzte sie zurück und übersah dabei den hinter ihr wartenden Wagen.

Ehepaar im Auto verletzt

Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg berichtet, fuhr die Buslenkerin beim Zurücksetzen ungebremst auf das Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen seitlich weggedreht. Die beiden Insassen, ein Ehepaar, wurden dabei verletzt. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt brachte man sie ins Krankenhaus. Sowohl am Bus als auch am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Während der Linienbus seine Fahrt noch bis zur Werkstatt fortsetzen konnte, musste das Auto abgeschleppt werden. Die Landespolizeidirektion Vorarlberg erklärt abschließend, dass die Alkomattests bei der Buslenkerin und beim Autolenker negativ verliefen.