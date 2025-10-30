Salzburger Familienbetrieb schlittert erneut in die Insolvenz

Nach dem gescheiterten Sanierungsversuch im Vorjahr wurde über das Vermögen der WEISS GmbH in Flachau erneut ein Insolvenzverfahren eröffnet. 42 Mitarbeiter sind betroffen, eine Fortführung ist nicht geplant.

Nach mehr als 60 Jahren im Holzhandel und in der Holzverarbeitung steht der Traditionsbetrieb (WEISS GmbH) nun endgültig vor dem Aus.

Ein traditionsreiches Unternehmen aus Flachau steht erneut vor dem Aus: Über die WEISS GmbH, tätig im Bereich Holzhandel und Holzverarbeitung, wurde am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet. Das bestätigte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Bereits im vergangenen Jahr hatte die Firma ein Sanierungsverfahren eingeleitet, das mit einem 20-prozentigen Sanierungsplan abgeschlossen wurde. 5 Minuten berichtete: Familienunternehmen schlittert in Insolvenz: 107 Mitarbeiter betroffen. Doch die damals vereinbarten Zahlungen konnten nicht erfüllt werden.

Sanierungsplan scheiterte an Belastungen

Das Unternehmen, das bereits seit 1964 besteht und 2000 in eine GmbH umgewandelt wurde, kämpfte in den vergangenen Jahren mit massiven finanziellen Problemen. Ursprünglich sollte durch eine Verkleinerung des Betriebs und den Abbau von Lagerbeständen die notwendige Liquidität geschaffen werden. Doch laut AKV und Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) reichte dies nicht aus. „Die im Sanierungsplan vorgesehenen Quotenzahlungen konnten aus dem fortgeführten Geschäftsbetrieb nicht erwirtschaftet werden und daher war die Einbringung eines Konkursantrags unausweichlich“, heißt es im Bericht des Alpenländischen Kreditorenverbands.

Mietbelastungen und Personalabgänge als Hauptgründe

Wie der KSV1870 mitteilt, waren die Ursachen der neuerlichen Insolvenz vor allem die hohe monatliche Mietbelastung aus der Rückmietung einer zuvor verkauften Liegenschaft von rund 40.000 Euro, sowie der Abgang mehrerer Schlüsselarbeitskräfte, der zu einem deutlichen Geschäftseinbruch führte. Auch die schwierige Vorfinanzierung von Lieferungen, die nur noch gegen Vorauskasse möglich waren, erschwerte die Lage zusätzlich. „Der Abbau des Warenlagers konnte zwar die Liquidität für die Fortführung sichern, reichte jedoch nicht aus, um die zweite Sanierungsplanquote sicherzustellen“, so der KSV1870.

Millionenverbindlichkeiten und keine Fortführung

Die WEISS GmbH weist laut den vorliegenden Unterlagen Gesamtverbindlichkeiten von rund 10,65 Millionen Euro auf. Dem stehen Aktiva von etwa 950.000 Euro gegenüber. Betroffen sind rund 100 Gläubiger sowie 42 Dienstnehmer. Eine Fortführung des Unternehmens ist laut Schuldnerangaben nicht vorgesehen. „Eine Unternehmensfortführung ist lt. Schuldnerangaben nicht geplant“, bestätigte Elisabeth Eppich vom KSV1870. Stattdessen soll eine geordnete Abwicklung des Betriebs erfolgen.

Abwicklung durch bekannten Masseverwalter

Zum Masseverwalter wurde erneut der Salzburger Rechtsanwalt Thomas Payer bestellt, der bereits im vorangegangenen Verfahren tätig war. Gläubiger können ihre Forderungen bis 7. Jänner 2026 anmelden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 21. Jänner 2026 um 9.30 Uhr am Landesgericht Salzburg statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2025 um 15:31 Uhr aktualisiert