Misstrauensantrag gegen Doskozil: Opposition greift an

Nach dem Bericht des Landesrechnungshofes kündigen FPÖ und ÖVP einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) an. Die SPÖ spricht von politischem Theater.

FPÖ und ÖVP sehen das Land „am finanziellen Abgrund“ und kündigten am Donnerstag einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) an.

Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht des burgenländischen Landesrechnungshofes sorgt für politischen Wirbel. FPÖ und ÖVP sehen das Land „am finanziellen Abgrund“ und kündigten am Donnerstag einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) an. FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer erklärte, die Opposition habe eine „Wächterfunktion“. Gemeinsam mit ÖVP-Klubchef Bernd Strobl wolle man das Vertrauen in den Landeshauptmann bei der Landtagssitzung am 13. November entziehen. Beantragt wurde zudem eine geheime Abstimmung, die jedoch von der SPÖ-Mehrheit blockiert werden könnte.

Drei Forderungen an die Landesregierung

Neben dem Misstrauensantrag stellte die Opposition auch konkrete Forderungen. ÖVP-Klubobmann Strobl verlangte, in der Landesholding Burgenland müsse umgehend ein Regierungskommissär eingesetzt werden. Zudem brauche es einen sofortigen Ausgabenstopp und den Rücktritt der Geschäftsführung der Landesholding. Diese Maßnahmen seien nötig, um „weitere finanzielle Risiken für das Land zu vermeiden“.

Landesholding verweist auf Investitionen

Die Landesholding Burgenland wollte die Rücktrittsforderung am Donnerstag nicht kommentieren. Geschäftsführer Gerald Goger betonte jedoch, die Holding investiere „in die Zukunft des Burgenlandes“. Die Schulden würden transparent finanziert und stünden Vermögenswerten in Form von Infrastrukturprojekten gegenüber. „Schulden werden nicht ausgelagert – sie fließen direkt in neue Werte“, so Goger.

SPÖ weist Vorwürfe zurück

Die SPÖ reagierte scharf auf den angekündigten Misstrauensantrag. SPÖ-Klubobmann Roland Fürst warf der Opposition vor, „die Ebene der Sachpolitik gänzlich verlassen“ zu haben. Es gehe Hofer und Strobl „nicht um das Land, sondern um politische Inszenierung“. Das Burgenland stehe solide da, die Vermögenswerte seien gewachsen und man investiere weiter „für die Menschen – besonders im Gesundheitsbereich“.

Schneemann: „Opposition hat ein Wahrheitsproblem“

Auch Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) meldete sich zu Wort. Er sprach von einer „bewussten Verzerrung der Fakten“ durch FPÖ und ÖVP. „Wer einen Rechnungshofbericht liest und dabei 1,6 Milliarden Euro Vermögenszuwachs übersieht, hat entweder ein Rechen-problem oder ein Wahrheitsproblem“, so Schneemann. Seit 2020 sei das Vermögen des Landes und der Landesholding deutlich gestiegen, während sich die Finanzschulden nur moderat entwickelt hätten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2025 um 16:15 Uhr aktualisiert