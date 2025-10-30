E-Card, Strom oder Spotify - im November wird vieles teurer. 5 Minuten hat den Überblick, was sich jetzt ändert und wie du trotzdem Geld sparen kannst.

Viele Preise steigen im November - von der E-Card bis zum Streaming-Abo spürt man’s in der Brieftasche.

Der November bringt nicht nur kalte Temperaturen und Glühweinopenings, sondern auch einen ganzen Schwung an Preissteigerungen. Egal ob beim Arztbesuch, im Supermarkt oder beim Musikstreaming – fast überall muss man ab jetzt tiefer ins Brieftascherl greifen. 5 Minuten hat für dich zusammengefasst, was sich ändert und worauf du dich einstellen solltest.

E-Card-Gebühr steigt

Zuerst die schlechte Nachricht: Die E-Card-Gebühr steigt ab 15. November auf 25 Euro. Das ist fast doppelt so viel wie bisher und trifft alle Versicherten.

Strom, Gas und CO₂: Teurer Alltag

Auch bei Strom und Gas wird’s ungemütlicher: Die Netzgebühren steigen deutlich, und Anfang 2026 legt zusätzlich die CO₂-Steuer nach. Damit wird Heizen und Autofahren noch teurer, besonders jetzt in den kalten Monaten.

Online-Shopping: „Jetzt kaufen, später zahlen“ war gestern

Spontane Online-Einkäufe könnten bald Geschichte sein: Ab 20. November müssen Anbieter wie Klarna und PayPal genau prüfen, ob sich Kunden ihre Einkäufe überhaupt leisten können. Das fängt schon bei Beträgen unter 200 Euro an. Ziel ist es nämlich, eine Überschuldung zu verhindern.

Ryanair: Boarding nur noch digital

Wer im November in den Flieger steigt, sollte das Handy griffbereit haben. Denn Ryanair schafft den Papier-Boardingpass mit 12. November ab. 5 Minuten berichtete: Neue Regel bei Ryanair: Ohne Handy kommst du nicht ins Flugzeug. Ab dem Zeitpunkt gelten dann nur noch digitale Bordkarten über die App als gültig. Der Hauptbucher muss die Tickets über „myRyanair“ abrufen und an Mitreisende weiterleiten. Ohne Smartphone wird’s also schwierig.

Spotify und Co.: Musikgenuss kostet mehr

Auch beim Streaming geht’s ans Eingemachte: Spotify erhöht ab Mitte November die Preise kräftig. Das Individual-Abo kostet künftig 12,99 Euro, Duo schlägt mit 16,99 Euro zu Buche, und die Family-Variante steigt auf 20,99 Euro. Studierende zahlen künftig 6,99 Euro. Klingt nicht gerade wie Musik in deinen Ohren? Hier erfährst du, wie du dir trotzdem ein paar Euro sparen kannst: Spotify wird teurer: Mit diesem Trick sparst du dir Geld.

Wiener Linien: Letzte Chance auf 365-Euro-Karte

Öffi-Fans aufgepasst: Die beliebte 365-Euro-Jahreskarte wird ab 2026 auf 467 Euro angehoben. Wer sich also noch den alten Preis sichern will, muss schnell sein. Wer seine Karte bereits mindestens sieben Monate besitzt, kann sie im November zurückgeben und sich eine neue zum alten Tarif holen. Doch Achtung: Das ist nur bis Ende November möglich, danach ist Schluss mit dem Schnäppchenpreis.

Winterreifenpflicht: Jetzt wird’s ernst

Und für alle Autofahrer gilt: Ab 1. November ist wieder Winterausreifenpflicht. Wer bei Schnee, Matsch oder Eis ohne Winterreifen unterwegs ist, riskiert nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch saftige Strafen (ab 100 Euro aufwärts). Bei Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kann’s sogar bis zu 10.000 Euro kosten.