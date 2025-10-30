Sonne zu Halloween: Mildes Herbstwetter in ganz Österreich

Der Freitag, zugleich Halloween, bringt in Österreich ruhiges und sonniges Herbstwetter. „Über inneralpinen Becken und Tälern sowie im Donautal, am Alpenostrand und im östlichen Flachland startet der Freitag mit lokalem Nebel oder Hochnebel“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Meist lösen sich die Nebelfelder jedoch rasch auf. Bis zum Vormittag setzt sich sonniges und trockenes Wetter durch. Nur in Osttirol, Kärnten und der Südoststeiermark kann sich der Nebel bis über Mittag halten. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 12 Grad, tagsüber werden milde 10 bis 20 Grad erreicht. Also ideales Wetter für Halloween im Freien.