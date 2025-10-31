Grenzüberschreitende Verfolgungsjagd: 48-Jähriger in Tirol festgenommen

Ein 48-jähriger Deutscher flüchtete am Mittwoch von Rosenheim bis nach Tirol vor der Polizei und missachtete mehrere Anhalteversuche. In Söll (Tirol) konnte er schließlich gestoppt und festgenommen werden.

Am 30. Oktober gegen 16 Uhr meldete die deutsche Polizei, dass ein Auto mit gestohlenen Kennzeichen die Anhalteversuche der deutschen Polizei im Bereich Rosenheim auf der Autobahn missachtete und das Fahrzeug weiter in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs sei.

Verfolgungsjagd

Bei der Autobahnabfahrt Kufstein Süd verließ der 48-jährige Deutsche die Autobahn und fuhr auf die B173 auf. Der Lenker setzte sein aggressives Fahrverhalten fort und missachtete weitere Anhalteversuche der österreichischen Polizei. An der Nachfahrt waren sowohl österreichische als auch deutsche Polizeistreifen beteiligt.

Autofahrer flüchtete über ein Feld

Im Gemeindegebiet von Söll fuhr der Mann vor einer mobilen Straßensperre von der Straße ab und flüchtete mit seinem Auto über ein Feld weiter auf eine Gemeindestraße. Kurze Zeit später konnte der Beschuldigte angehalten und festgenommen werden. Der 48-jährige Deutsche wird wegen mehrerer verwaltungs- und strafrechtlicher Übertretungen zur Anzeige gebracht. An der Nachfahrt waren mehrere deutsche und österreichische Polizeistreifen sowie die Libelle Tirol beteiligt.