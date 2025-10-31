Einbruch in Angerberg: Schmuck im fünfstelligen Wert gestohlen

Ein unbekannter Täter brach am Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Angerberg ein, hebelte die Terrassentüre auf und durchsuchte mehrere Räume.

Am Donnerstag, zwischen 14 und 22 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in Angerberg (Tirol). Dabei hebelte der Täter mit einem derzeit unbekannten Gegenstand die Terrassentüre auf und durchwühlte die Zimmer im Obergeschoss des Hauses.

Die Bewohner bemerkten bei der Heimkehr die durchwühlten Zimmer und verständigten die Polizei. Den Opfern entstand durch den Diebstahl von diversen Schmuckstücken ein Schaden in der Höhe eines 5-stelligen Eurobetrages.