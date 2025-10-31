Teuerung im Oktober 2025: So stark kletterten gewisse Preise

Auch im Oktober 2025 ist die Inflation in Österreich weiterhin hoch. Besonders teuer sind auch hier wieder die Energiepreise.

Die Teuerung im Vergleich zum Vorjahresmonat beträgt im Oktober 2025 voraussichtlich 4 Prozente. Das geht aus einer Schnellschätzung von Statistik Austria hervor. Im Vergleich zum Vormonat September steigt das Preisniveau voraussichtlich um 0,4 Prozente.

Inflation in Österreich bei vier Prozent

„Die Inflation wird im Oktober 2025 einer ersten Schätzung zufolge bei 4 Prozente liegen und damit gleich hoch wie im September bleiben. Stärkster Preistreiber ist weiterhin der Dienstleistungsbereich, dessen Preise um 4,6 Prozente stiegen, nach 4,7 Prozente im September. Bei Industriegütern fiel die Teuerung mit +1,3 Prozente ebenfalls etwas weniger kräftig aus als im September mit +1,4 Prozente. Nahrungsmittel, Tabak, Alkohol hingegen verteuerten sich um 3,9 Prozente, nach +3,8 Prozente im September. Das kräftigste Plus wiesen die Energiepreise auf, die mit +9,7 Prozente noch dynamischer zulegten als im September mit +8,1 Prozente, da bei Strom und Gas im Jahresabstand Preissteigerungen zu beobachten waren. Die sogenannte Kerninflation, welche die Bereiche Dienstleistungen und Industriegüter umfasst, betrug 3,4 Prozente, nach 3,5 Prozente im September“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Verbraucherpreisindex (VPI), Oktober 2025: • +4 Prozente zum Vorjahresmonat (vorläufige Schnellschätzung)

• +0,4 Prozente zum Vormonat (vorläufige Schnellschätzung)

In Österreich liegt die Inflation im Jahr 2025 weiter über dem langfristigen Ziel der ­Europäische Zentralbank von etwa 2 Prozent. Im Frühjahr stieg die Jahresrate von rund 3 Prozent auf über 3,5 Prozent an, im Juli wurde etwa 3,6 Prozent ausgewiesen. Treiber sind vor allem teurere Dienstleistungen und hohe Energie‑ und Wohnkosten – während Industriegüter und Lebensmittel insgesamt weniger stark im Preis zulegten. Für Haushalte bedeutet das: Die Lebenshaltungskosten steigen deutlich, Erhöhungen bei Mieten, Strom, Gas und auch bei vielen Dienstleistungsangeboten sind spürbar.

