Schwer verletzt: Zwei Teenies lagen außerhalb des Autos im Acker

Gestern, 30. Oktober 2025, kam es in der Nacht zu einem schweren Unfall im Bezirk Tulln, Niederösterreich. Zwei Jugendliche lagen neben dem Auto in einem Acker und waren schwer verletzt.

Am 30. Oktober 2025 kam es gegen 21.40 Uhr auf der Landesstraße 123 im Gemeindegebiet von Judenau-Baumgarten, Bezirk Tulln, zwischen Judenau und Sieghartskirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto lag ca. 45 Meter von der Fahrbahn entfernt in einem angrenzenden Acker auf dem Fahrzeugdach.

Schwerst verletzt

Zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren (weiblich), beide aus dem Bezirk St. Pölten, lagen mit schwersten Verletzungen außerhalb des Pkw auf dem Feld. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die 17-Jährige mit einem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Die 18-Jährige wurde mit einem Notarztwagen in das Universitätsklinikum Tulln überstellt.

Unfallhergang noch unklar

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache sind noch im Gange. Welche der beiden Frauen – sie waren beide nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung – den Pkw gelenkt hat, ist ebenfalls Gegenstand der noch laufenden Erhebungen.