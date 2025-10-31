Zwei Explosionen bei Brand: Fünf Florianis verletzt

Am 30. Oktober 2025, gegen 19.40 Uhr kam es in Guttenbrunn, Bezirk Zwettl, zu einem Zimmerbrand. Beim Eintreffen der Polizeistreife waren bereits mehrere Feuerwehren vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. Im Haus konnte ein massiver Zimmerbrand im

Schlafzimmer wahrgenommen werden. Die beiden an der Adresse wohnhaften Personen, ein 56-Jähriger und sein 27-jähriger Sohn wurden durch anwesende Rettungssanitäter bereits erstversorgt.

83 Florianis im Einsatz

Im Einsatz standen sieben Feuerwehren mit 83 Mann und 11 Fahrzeugen, sowie sieben Rettungsfahrzeuge mit 13 Sanitätern und zwei Notärzten. Kurz danach kam es im Wohnhaus zu zwei Explosionen, wobei Stichflammen bei den Fenstern austraten. Dabei wurden vier Feuerwehrleute durch Verbrennungen im Gesicht leicht verletzt. Die vorläufigen Erhebungen ergaben, dass die beiden Männer gegen 19.30 Uhr bemerkten, dass der Strom ausfiel, weshalb der 27-Jährige den Stromschalter im Verteilerkasten wieder einschalten wollte. Dabei bemerkte er den Brand im Schlafzimmer. Vater und Sohn versuchten mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen, was jedoch misslang. Aufgrund dessen verließen sie das Haus und verständigten über den Notruf die Feuerwehr.

Sauerstoffflasche explodierte

Es konnte weiters erhoben werden, dass der 57-Jährige aus gesundheitlichen Gründen eine dauerhafte Sauerstoffversorgung benötigt. Im Schlafzimmer stand eine volle Sauerstoffflasche, die offensichtlich durch den Brand im Schlafzimmer explodierte. Bei dem Brand wurden die beiden Bewohner sowie fünf Feuerwehrleute (leichte

Verbrennungen durch die Stichflammen sowie eine leichte Rauchgasvergiftung)

verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Brandursachenermittlung wird am heutigen Tage vom Bezirksbrandermittler der Polizeiinspektion Zwettl gemeinsam mit Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Brand- und Explosionsdelikte, durchgeführt werden. Die entstandene Schadenshöhe ist bis dato noch nicht bekannt.