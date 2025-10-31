Große Trauer um Schauspieler Robert Reinagl

Mit großer Betroffenheit nimmt younion _ Die Daseinsgewerkschaft Abschied von Robert Reinagl. Der beliebte Schauspieler und Sänger ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine tiefe Lücke in der österreichischen Kulturlandschaft und in den Herzen seiner Kolleginnen und Kollegen.

Robert Reinagl prägte die Bühne

Robert Reinagl prägte über Jahrzehnte renommierte Theaterbühnen, Festspielproduktionen, Filme, Serien und auch die Musik. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seiner Bühnenpräsenz und seinem feinen Gespür für die großen und kleinen Rollen begeisterte er ein breites Publikum. Seine Kollegialität und sein Engagement als jahrzehntelanger Betriebsrat machten ihn auch abseits der Bühne zu einer wichtigen Stimme. „Mit Robert verlieren wir nicht nur einen großartigen Künstler, sondern auch einen Menschen, der sich stets für die Kollegenschaft und die Gesellschaft eingesetzt hat. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden“, so Elsbeth Wallnöfer, Vorsitzende der Hauptgruppe 8 in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft. Die younion _ Die Daseinsgewerkschaft wird das Andenken an Robert Reinagl in Ehren halten und sich weiterhin in seinem Sinne für die Anliegen der Kunst- und Kulturschaffenden einsetzen.

Burgtheater trauert

„Wir trauern um unser Ensemblemitglied, unseren geschätzten Kollegen und Freund Robert Reinagl. Mit großer Bestürzung und in tiefer Traurigkeit nehmen wir Abschied von einem Schauspieler, der sich weit über die Bühne hinaus stets durch seinen Humor, seine direkte Art, sein Engagement und sein tiefes Berufsethos ausgezeichnet hat. Er war eine Stütze, auf die man sich verlassen konnte; ein Mensch, der mit Leidenschaft und Herz gearbeitet hat und für viele von uns zu einem echten Freund geworden ist. Wir werden ihn schmerzlich vermissen und ihn in dankbarer Erinnerung behalten. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Angehörigen.“, Stefan Bachmann. „Unsere Herzen sind schwer. Robert war 25 Jahre Teil dieses Hauses und über 20 Jahre im Betriebsrat, stets loyal, gerecht und mit einem wunderbaren Humor, der selbst schwierige Situationen leichter machte. Wir verlieren einen engagierten Mitstreiter und Freund, der unser Miteinander prägte. Er hinterlässt eine schmerzliche Lücke – im Betriebsrat und in unseren Herzen“, Dietmar König, Vorsitzender des Künstlerischen Betriebsrat.

Das war Robert Reinagl: Robert Reinagl wurde 1968 in Wien geboren. Er gehörte seit 2000 dem Ensemble der BURG an und war in knapp 50 Produktionen zu sehen. Darüber hinaus wirkte er in zahlreichen Festspielproduktionen mit, etwa bei den Festspielen Reichenau, beim „steirischen herbst“ und bei den Salzburger Festspielen. Als Sänger war er vor allem in der Wiener Musik tätig, etwa mit Andy Radovan, den Neuen Wiener Concertschrammeln, Tommy Hojsa und mit seinem eigenen Trio „Geschwister Mondschein“. Reinagl arbeitete auch regelmäßig als Sprecher sowohl für Radio, Fernsehen und Hörbuch, gab häufig Lesungen. In den letzten Jahren war Robert Reinagl zunehmend auch in Film und Fernsehen zu sehen. Er war unter anderem als Christian Broda in „Murer – Anatomie eines Prozesses“ von Christian Frosch zu sehen, im „Tatort“, in „Soko Donau“, in der Komödie „Hals über Kopf“ von Andreas Schmied, in „Inside Leutnant Gustl“ und in „3 Freunde 2 Feinde“ von Sebastian Brauneis, in „Vienna Blood“ von Robert Dornhelm und in „Klammer – Chasing the Line“ von Andreas Schmied. Er lehrte an der Privatuniversität Konservatorium der Stadt Wien und war Lehrbeauftragter für Sprachgestaltung am Max Reinhardt Seminar. Robert Reinagl begann beim „Wiener Ensemble“ unter Karl Welunschek. 1989 spielte er den Anton in Nestroys „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ (R. Karl Welunschek) in George Taboris Theater „Der Kreis“. Viele Inszenierungen mit Karl Welunschek folgen: u.a. Schlag in „Der Färber und sein Zwillingsbruder“ (1992), Siebenbäck und Sepp in R. P. Grubers „Aus dem Leben Hödlmosers“ (Textbearbeitung Robert Reinagl) im Rabenhof (1993), am Ensembletheater Petersplatz den Franz in „Sauschlachten“ von Peter Turrini (1995). Weiters arbeitete er am Landhaustheater Klagenfurt, er war der Max in der Uraufführung von Zdenka Beckers „Safari“ in der St. Pöltner Bühne im Hof (1996), in Graz spielte er den Glatzen-Per in „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren (1997). Bis 1999 hatte er ein Engagement bei den Vereinigten Bühnen Graz. 1998 machte er als Orakel in „Aladdin“ an der Oper Graz einen Ausflug ins Musical (R. B. Thelen). Darüber hinaus gestaltete er in dieser Zeit seine ersten Wienerlied-Abende, denen bis heute sein Herz gehörte. Quelle: Burgtheater

Andreas Babler drückt Bedauern aus

Großes Bedauern über den Tod von Robert Reinagl drückt Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler aus: „Mit Robert Reinagl verlieren wir eine unverwechselbare Persönlichkeit, einen großartigen Schauspieler und Sänger, der die Bühne, den Film und das Fernsehen geprägt hat. Sein Engagement am Burgtheater und seine große Liebe zur Wiener Musik werden unvergessen bleiben. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freund:innen und Kolleg:innen. Sein Vermächtnis wird auf unseren Bühnen weiterklingen.“ „Und ganz persönlich danke ich dir, lieber Robert, für deine Unterstützung und dafür, dass du mit mir um ein Stück mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft gekämpft hast”, so Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 10:53 Uhr aktualisiert