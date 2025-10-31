Ohne Satzverlust: Osttiroler Tenniswunder weiter auf Erfolgskurs

Lilli Tagger überrascht weiter beim WTA-Turnier in China: Die 17-Jährige steht nach drei glatten Siegen ohne Satzverlust im Semifinale und spiel nun gegen Titelverteidigerin Viktorija Golubic.

Die Osttiroler Tennishoffnung Lilli Tagger sorgt in China weiter für Schlagzeilen: Die erst 17-Jährige zog am Freitag beim WTA-250-Turnier in Jiujiang mit einem 6:3, 6:4-Sieg über die Deutsche Tamara Korpatsch ins Semifinale ein – und bleibt damit auch im dritten Match ohne Satzverlust.

Starke Nerven

Tagger, die dank einer Wildcard im Hauptbewerb spielt, zeigte gegen die deutlich höher platzierte Deutsche (WTA 159) starke Nerven und wehrte einige Breakbälle ab. Nach rund zwei Stunden Spielzeit verwertete sie ihren ersten Matchball, wie der ORF berichtet.

Jetzt wartet die Titelverteidigerin

Im nächsten Spiel trifft die Lienzerin auf die Schweizerin Viktorija Golubic (WTA 53), die Nummer zwei des Turniers und Vorjahressiegerin. Gegen sie braucht Tagger erneut eine Top-Performance. Zuletzt stand mit Julia Grabher im Mai 2023 eine Österreicherin in einem WTA-Semifinale.