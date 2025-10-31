Vogelgrippe: Österreich wird zum „Gebiet mit erhöhtem Risiko“

In Deutschland gab es ein massives Vorkommen an Vogelgrippe. Nun bekommt auch Österreich den Stempel mit "Gebiet mit erhöhtem Risiko" verpasst.

Nach dem massiven Auftreten von Vogelgrippe im Nachbarland Deutschland und ersten Fällen bei Wildvögeln in Kärnten, Nieder- und Oberösterreich wird Österreich mit 3. November als „Gebiet mit erhöhtem Risiko“ eingestuft. Das Gesundheitsministerium hat eine entsprechende Kundmachung herausgegeben. Geflügel darf nicht mehr unter freiem Himmel gefüttert werden.

Fälle in Kärnten und Niederösterreich

Ende September wurden die ersten Nachweise der Hochpathogener Aviärer Influenza bei Wildvögeln in Kärnten gemeldet, seit Anfang Oktober auch in Niederösterreich. In Oberösterreich ist nun bei vier verendeten Schwänen in Enns die Vogelgrippe nachgewiesen worden, bestätigte die Landwirtschaftskammer Oberösterreich am Freitag. Mit der sogenannten Herbstmigration von Zugvögeln sei mit weiteren Ausbrüchen zu rechnen, hieß es weiter. Ab Montag gelte daher ein „erhöhtes Risiko“ für Vogelgrippe in Österreich.

Keine Stallpflicht

Es gilt zwar keine Stallpflicht, aber das Geflügel muss „bestmöglich vor dem Kontakt mit Wildvögeln“, etwa durch Netze, geschützt werden, so die Vorgaben. Die Fütterung und Tränkung der Tiere hat im Stall oder unter einem Unterstand zu erfolgen. Beförderungsmittel, Ladeplätze und Gerätschaften seien mit „besonderer Sorgfalt“ zu reinigen und zu desinfizieren. Wenn das Geflügel weniger frisst und trinkt, Hennen weniger Eier legen oder vermehrt Tiere sterben, ist verpflichtend die zuständige Behörde zu informieren. (APA/RED, 31.10.2025)

Kurzinfo über Vogelgrippe: Die Vogelgrippe ist eine ansteckende Viruserkrankung, die vor allem bei Wild- und Nutzgeflügel vorkommt. Sie wird durch Influenza-A-Viren verursacht. Menschen stecken sich selten an, meist nur bei engem Kontakt zu infizierten Tieren. Betroffene Tiere zeigen oft plötzliches Verenden, Atemprobleme oder einen Rückgang der Legeleistung. Um eine Ausbreitung zu verhindern, gelten bei Ausbrüchen Stallpflichten, Sperrzonen und Hygienemaßnahmen. Fleisch und Eier sind nach gründlichem Erhitzen unbedenklich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 11:58 Uhr aktualisiert