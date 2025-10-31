200.000 Euro für Medikament: Neue Betrugsform in Salzburg angekommen

Gleich mehrere Schockanruf-Versuche haben sich im Stadtgebiet von Salzburg in den vergangenen Tagen ereignet. Dabei wurde ein Betrugstrick auch erstmals bekannt, berichtet die Polizei.

Zum allerersten Mal wurde in Salzburg nun eine Mischform aus dem so genannten Medizintrick und dem Polizeitrick gemeldet, heißt es seitens der Beamten. Dabei geben sich die Täter am Telefon als Ärzte einer bekannten Krankenanstalt aus und vermitteln den angerufenen Personen glaubhaft, dass ein Angehöriger schwer erkrankt im Krankenhaus liegen und ein wichtiges Medikament aus der Schweiz dringend benötigen würde. Der Preis für das angebliche Medikament: 200.000 Euro. Auf die Art ist es in den vergangenen Tagen auch mehrmals in Salzburg abgelaufen.

So versuchen Betrüger, das ganze noch glaubhafter wirken zu lassen

Um das ganze noch glaubhafter zu gestalten, werden noch Telefonnummern anderer im Haushalt lebender Personen angefordert, kurz darauf meldet sich dann sogar ein vermeintlicher Polizist, der die Angaben des Arztes bestätigt und so den Druck auf das Opfer weiter erhöht. In der Folge sollte es dann noch zu Geld- oder Wertübergaben im Bereich des Krankenhauses kommen. Die Betonung liegt hier aber auf „sollte“, da es in Salzburg bisher nur bei Versuchen geblieben ist. Die Opfer sind während des Telefonates misstrauisch geworden und haben dementsprechend schließlich nicht gezahlt.