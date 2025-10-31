Sun Contracting Gruppe insolvent: 47 Millionen Euro Schulden

Die bekannte Sun Contracting Gruppe, seit über zehn Jahren ein führender Anbieter von Photovoltaiklösungen in Europa, steht vor dem wirtschaftlichen Aus. Am Freitag, dem 31. Oktober, beantragten fünf österreichische Gesellschaften der Gruppe die Eröffnung von Konkursverfahren beim Landesgericht Linz. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) betrifft das die Sun Contracting Austria GmbH, Engineering GmbH, Projekt GmbH, Solutions GmbH und Norica Plus GmbH.

Preisverfall, hohe Zinsen und Konzernabhängigkeit

Die Ursachen für die Insolvenz sind vielschichtig: Der massive Preisverfall am Energiemarkt seit Ende 2023, teils sogar negative Strompreise, führten zu Abschaltungen von Anlagen. Gleichzeitig trieben hohe Zinsen und Materialkosten die Projektkosten in die Höhe. Die Sun Contracting Gruppe finanzierte sich über konzerninterne Darlehen, doch nach der Insolvenz der liechtensteinischen Muttergesellschaft Sun Contracting AG war deren Fortführung nicht mehr gesichert. Restrukturierungsversuche blieben weiterhin erfolglos. „Eine positive Fortbestehensprognose war nicht mehr darstellbar“, heißt es in der AKV-Aussendung. In Österreich sind insgesamt 33 Dienstnehmer betroffen: 17 bei der Sun Contracting Engineering GmbH und 16 bei der Sun Contracting Solutions GmbH. Die übrigen Gesellschaften hatten keine Beschäftigten.

Schulden übersteigen Vermögen deutlich

Laut AKV weisen die fünf betroffenen Unternehmen zusammen Verbindlichkeiten von rund 47,34 Millionen Euro bei Aktiva von 16,75 Millionen Euro auf. Dies entspricht einer Überschuldung von etwa 30,6 Millionen Euro. Die größten Vermögenswerte bestehen aus Photovoltaikanlagen, technischen Anlagen und konzerninternen Forderungen, deren Werthaltigkeit aufgrund der Konzernpleite allerdings stark eingeschränkt ist. Die Insolvenzquoten für Gläubiger werden laut Einschätzung des AKV sehr niedrig ausfallen. In Summe sind mehr als 120 Gläubiger betroffen. Ziel der Verfahren sei eine geordnete Abwicklung und bestmögliche Verwertung der Anlagen. Ob einzelne Projekte fortgeführt werden können, hängt laut AKV vom Interesse potenzieller Investoren und den aktuellen Marktbedingungen ab. Die Verfahren dürften in den kommenden Tagen offiziell eröffnet werden.