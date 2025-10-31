Haus in Hochwasserzone: „Immer wenn es geregnet hat, hatte ich Angst“

Fast jedes Jahr werden Überschwemmungen in Teilen Österreichs zum Problem. Im "Thema" wird genau das am kommenden Montag auf ORF2 und ORF ON angesprochen - gleichzeitig spricht man mit Betroffenen über deren Erfahrungen.

Es ist ein Problem, das viele Österreicher wohl nachempfinden können und das sich in den vergangenen Jahren mehrfach wiederholt hat: Starke Unwetter sorgen für Überschwemmungen und Co. Zuletzt in größerem Maße in Niederösterreich im Vorjahr geschehen. Mehr dazu unter anderem hier: Deutlich über 300 Liter: Hier hat es bisher am meisten geregnet. Im schlimmsten Fall ist man dann sogar selbst von den Auswirkungen der Unwetter betroffen.

Erdrutsch verwüstete Haus: „Habe danach nicht schlafen können“

Wie das etwa bei Sepp Istenig der Fall war, dessen Haus 2019 von einem Erdrutsch verwüstet worden ist. „Ich habe danach nicht schlafen können. Bei jedem kleinen Geräusch bin ich aufgeschreckt“, erinnert er sich. Ute Kindlinger hatte ihr Haus in einer ausgewiesenen Hochwasserzone in Walding im Eferdinger Becken (Oberösterreich). Als sie das Grundstück gekauft hat, sei davon noch nicht die Rede gewesen. „Immer wenn es geregnet hat, hatte ich Angst“, so die Frau. Nach dem Donauhochwasser im Jahr 2013 is sie dann weggezogen.

Über 400.000 Österreicher leben in Gefahrenzonen

Doch die beiden sind keine Einzelfälle. Mehr als 400.000 Österreicher leben in so genannten Gefahrenzonen. Für viele stellt sich dabei die selbe Frage wie für Ute Kindlinger: Bleib ich oder ziehe ich weg? Das wird im „Thema“ am Montag, 3. November 2025 ab 21.10 Uhr, auf ORF2 und ORF ON behandelt. Laura Mlakar spricht dort mit betroffenen Menschen.

