Weniger Zuschläge steuerfrei: Wie es nun um die Überstunden bestellt ist

Die Überstundenregelung für das kommende Jahr sorgt derzeit für große Diskussionen in der Politik und der Bevölkerung. Ab 2026 werden wieder weniger Überstundenzuschläge steuerfrei sein.

„Die neue Regelung wird die Alte sein, also die, die bis 2024 gültig war“, heißt es dazu aus dem Finanzministerium gegenüber 5 Minuten. In den vergangenen beiden Jahren – also 2024 und 2025 – wurde die Erhöhung des Freibetrags auf 18 Überstundenzuschläge mit 50 Prozent, maximal aber 200 Euro im Monat, befristet festgelegt. Ab 2026 soll der Freibetrag auf die Zuschläge wieder auf 120 Euro pro Monat für maximal zehn Überstundenzuschläge zurückgehen.

„Regierungsparteien haben sich darauf verständigt“

Und auch wenn es nun Diskussionen gibt – unter anderem aus dem Wirtschaftsministerium unter Minister Wolfgang Hattmannsdorfer – gibt man im Finanzministerium zu bedenken: „Alle drei Regierungsparteien haben sich während der Regierungsverhandlungen darauf verständigt, keine Offensivmittel für die Verlängerung der erhöhten Überstundenbegünstigung bereitzustellen.“ Es sei also klar gewesen, dass die Befristung mit Ende 2025 auslaufen würde.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer würde den angehobenen Freibetrag für Überstundenzuschläge am liebsten beibehalten.

Wieso die Steuerbegünstigung vorerst nicht weitergeführt wird

Als Grund nennt das Ministerium auf Nachfrage von 5 Minuten die Budgetsanierung: „Eine Weiterführung der Steuerbegünstigung kostet rund 150 Millionen Euro im Jahr, die ohne Gegenfinanzierung nicht leistbar ist.“ Immerhin: Für 2027 sieht das Regierungsprogramm dann wieder eine Begünstigung vor – allerdings unter Budgetvorbehalt.

Millionen Überstunden in Österreich nicht bezahlt

Gleichzeitig verweist man auch auf eine bedenkliche Statistik: „2024 wurde jede vierte Überstunde nicht durch die Arbeitgeber abgegolten.“ Dadurch würden nicht nur den Arbeitnehmern hierzulande sondern auch dem Staat wertvolle Einnahmen entgehen. Wie Zahlen der Statistik Austria zeigen würden, hätten Österreichs Beschäftigte 2024 knapp 169 Millionen Mehr- und Überstunden geleistet, 42,3 Millionen davon wären jedoch nicht vergütet worden. Mehr dazu unter anderem hier: Unbezahlt: Österreicher arbeiten Millionen Überstunden umsonst.