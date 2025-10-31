Skip to content
Am Feiertag schnell noch einkaufen? Kein Problem! Auch zu Allerheiligen 2025 haben einige Supermärkte und Tankstellenshops in Österreich offen.
Österreich
31/10/2025
1. November

Allerheiligen: Diese Geschäfte haben in Österreich offen

Am 1. November ist Allerheiligen und wie jedes Jahr bleiben viele Geschäfte in Österreich geschlossen. Doch keine Sorge: Einige Supermärkte und Tankstellenshops haben auch heuer geöffnet. 5 Minuten hat für dich einen Überblick.

Am 1. November, zu Allerheiligen, gedenken viele Österreicher ihrer Verstorbenen. Gräber werden geschmückt, Kerzen entzündet und in stiller Andacht verweilt. Da der Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, bleiben die meisten Geschäfte im ganzen Land geschlossen. Wer aber dringend noch etwas fürs Wochenende braucht oder auf dem Weg zur Familienfeier kurz einkaufen möchte, kann aufatmen: Einige ausgewählte Supermärkte und Tankstellen haben auch 2025 geöffnet.

Billa & Spar: Einige Filialen offen

Wie schon in den vergangenen Jahren halten Billa und Spar in einzelnen Städten und an stark frequentierten Orten, etwa Bahnhöfen oder Flughäfen, ihre Türen auch zu Allerheiligen offen.

Diese Billa- und Spar-Standorte haben am 1. November 2025 geöffnet:

Wien:

  • Billa am Westbahnhof: 5.30 – 23 Uhr
  • Billa am Praterstern: 6 – 22 Uhr
  • Billa Julius-Tandler-Platz: 6 – 22 Uhr
  • Billa am Flughafen Wien: 6.30 – 22 Uhr
  • Interspar Pronto Wien Mitte: 6 – 23 Uhr

Steiermark:

  • Spar-Supermarkt Graz Hauptbahnhof: 6 – 22 Uhr
  • Spar-Supermarkt Flughafen Graz: 6 – 20 Uhr
  • Spar-Supermarkt Leoben Bahnhof: 6 – 21 Uhr

Kärnten:

  • Spar Express Südring 315, Klagenfurt
  • Spar Express Villacher Straße 138, Spittal/Drau
  • Billa am Hauptbahnhof Klagenfurt: 6 – 21 Uhr

Salzburg:

  • Billa Griesgasse: 11 – 15 Uhr
  • Billa Kaigasse: 11 – 15 Uhr
  • Spar Getreidegasse (Mozarts Geburtshaus): 8 – 18 Uhr

Offene Tankstellenshops im ganzen Land

Auch viele Spar Express-Filialen bei Tankstellen bleiben wie gewohnt geöffnet. Die Auswahl ist zwar kleiner als an Werktagen, aber das Nötigste wie Brot, Obst, Getränke und Snacks bekommst du hier trotzdem. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann über den ÖAMTC-Tankstellenfinder oder die App schnell herausfinden, welche Tankstelle in der Nähe geöffnet hat.

Diese Supermärkte bleiben geschlossen:

Nicht geöffnet haben auch heuer wieder Hofer, Lidl und Penny. Alle Filialen dieser Ketten bleiben zu Allerheiligen 2025 geschlossen. Wer also auf Vorrat einkaufen möchte, sollte das spätestens am 31. Oktober erledigen.

