Allerheiligen: Diese Geschäfte haben in Österreich offen
Am 1. November ist Allerheiligen und wie jedes Jahr bleiben viele Geschäfte in Österreich geschlossen. Doch keine Sorge: Einige Supermärkte und Tankstellenshops haben auch heuer geöffnet. 5 Minuten hat für dich einen Überblick.
Am 1. November, zu Allerheiligen, gedenken viele Österreicher ihrer Verstorbenen. Gräber werden geschmückt, Kerzen entzündet und in stiller Andacht verweilt. Da der Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, bleiben die meisten Geschäfte im ganzen Land geschlossen. Wer aber dringend noch etwas fürs Wochenende braucht oder auf dem Weg zur Familienfeier kurz einkaufen möchte, kann aufatmen: Einige ausgewählte Supermärkte und Tankstellen haben auch 2025 geöffnet.
Wie oft gehst du einkaufen?
Billa & Spar: Einige Filialen offen
Wie schon in den vergangenen Jahren halten Billa und Spar in einzelnen Städten und an stark frequentierten Orten, etwa Bahnhöfen oder Flughäfen, ihre Türen auch zu Allerheiligen offen.
Diese Billa- und Spar-Standorte haben am 1. November 2025 geöffnet:
Wien:
- Billa am Westbahnhof: 5.30 – 23 Uhr
- Billa am Praterstern: 6 – 22 Uhr
- Billa Julius-Tandler-Platz: 6 – 22 Uhr
- Billa am Flughafen Wien: 6.30 – 22 Uhr
- Interspar Pronto Wien Mitte: 6 – 23 Uhr
Steiermark:
- Spar-Supermarkt Graz Hauptbahnhof: 6 – 22 Uhr
- Spar-Supermarkt Flughafen Graz: 6 – 20 Uhr
- Spar-Supermarkt Leoben Bahnhof: 6 – 21 Uhr
Kärnten:
- Spar Express Südring 315, Klagenfurt
- Spar Express Villacher Straße 138, Spittal/Drau
- Billa am Hauptbahnhof Klagenfurt: 6 – 21 Uhr
Salzburg:
- Billa Griesgasse: 11 – 15 Uhr
- Billa Kaigasse: 11 – 15 Uhr
- Spar Getreidegasse (Mozarts Geburtshaus): 8 – 18 Uhr
Offene Tankstellenshops im ganzen Land
Auch viele Spar Express-Filialen bei Tankstellen bleiben wie gewohnt geöffnet. Die Auswahl ist zwar kleiner als an Werktagen, aber das Nötigste wie Brot, Obst, Getränke und Snacks bekommst du hier trotzdem. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann über den ÖAMTC-Tankstellenfinder oder die App schnell herausfinden, welche Tankstelle in der Nähe geöffnet hat.