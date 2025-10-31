Allerheiligen: Diese Geschäfte haben in Österreich offen

Am 1. November ist Allerheiligen und wie jedes Jahr bleiben viele Geschäfte in Österreich geschlossen. Doch keine Sorge: Einige Supermärkte und Tankstellenshops haben auch heuer geöffnet. 5 Minuten hat für dich einen Überblick.

Am Feiertag schnell noch einkaufen? Kein Problem! Auch zu Allerheiligen 2025 haben einige Supermärkte und Tankstellenshops in Österreich offen.

Am 1. November, zu Allerheiligen, gedenken viele Österreicher ihrer Verstorbenen. Gräber werden geschmückt, Kerzen entzündet und in stiller Andacht verweilt. Da der Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, bleiben die meisten Geschäfte im ganzen Land geschlossen. Wer aber dringend noch etwas fürs Wochenende braucht oder auf dem Weg zur Familienfeier kurz einkaufen möchte, kann aufatmen: Einige ausgewählte Supermärkte und Tankstellen haben auch 2025 geöffnet.

Billa & Spar: Einige Filialen offen

Wie schon in den vergangenen Jahren halten Billa und Spar in einzelnen Städten und an stark frequentierten Orten, etwa Bahnhöfen oder Flughäfen, ihre Türen auch zu Allerheiligen offen.

Diese Billa- und Spar-Standorte haben am 1. November 2025 geöffnet: Wien: Billa am Westbahnhof: 5.30 – 23 Uhr

Billa am Praterstern: 6 – 22 Uhr

Billa Julius-Tandler-Platz: 6 – 22 Uhr

Billa am Flughafen Wien: 6.30 – 22 Uhr

Interspar Pronto Wien Mitte: 6 – 23 Uhr Steiermark: Spar-Supermarkt Graz Hauptbahnhof: 6 – 22 Uhr

Spar-Supermarkt Flughafen Graz: 6 – 20 Uhr

Spar-Supermarkt Leoben Bahnhof: 6 – 21 Uhr Kärnten: Spar Express Südring 315, Klagenfurt

Spar Express Villacher Straße 138, Spittal/Drau

Billa am Hauptbahnhof Klagenfurt: 6 – 21 Uhr Salzburg: Billa Griesgasse: 11 – 15 Uhr

Billa Kaigasse: 11 – 15 Uhr

Spar Getreidegasse (Mozarts Geburtshaus): 8 – 18 Uhr

Offene Tankstellenshops im ganzen Land

Auch viele Spar Express-Filialen bei Tankstellen bleiben wie gewohnt geöffnet. Die Auswahl ist zwar kleiner als an Werktagen, aber das Nötigste wie Brot, Obst, Getränke und Snacks bekommst du hier trotzdem. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann über den ÖAMTC-Tankstellenfinder oder die App schnell herausfinden, welche Tankstelle in der Nähe geöffnet hat.