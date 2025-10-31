Bekannter Baustoffhändler in „angespannter Situation“

In einer finanziell angespannten Situation befindet sich aktuell der bekannte Baustoffhändler "Quester". Nun werden verschiedene Szenarien geprüft.

Der Baustoffhändler "Quester" findet sich aktuell in einer finanziell "angespannten Situation" wieder.

Der Baustoffhändler „Quester“ hat Filialen in mehreren Bundesländern und hat in den vergangenen Jahren laut Firmenbuch wohl Verluste geschrieben. Gegenüber Medien erklärt man, dass man sich in einer angespannten Situation befinde und aktuell unterschiedliche Szenarien prüfe. Genauere Informationen dazu will man aktuell aber nicht geben. Aktuell arbeiten beim Baustoffhändler fast 300 Personen.

„Quester“: 1934 gegründet, mehrfach den Besitzer gewechselt

„Quester“ wurde im Jahr 1934 gegründet und hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem der führenden Baustoffhändler österreichweit entwickelt. Anfang der 2000er-Jahre wurde das Unternehmen dann erstmals verkauft. Es folgte ein weiterer Verkauf im Jahr 2019 und erst kürzlich 2025 an die deutsche Callista.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 17:01 Uhr aktualisiert