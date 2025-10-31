Ab 1. Dezember: Bierpreise für Handel und Gastro steigen

Wie schon im Vorjahr erhöht die Brau Union in Österreich die Bierpreise mit 1. Dezember. Waren es im Vorjahr noch 3,4 Prozent, sind es dieses Jahr 3,2 Prozent. Ob auch der Konsument betroffen sein wird, wird sich zeigen.

Rein theoretisch erhöht die Brau Union die Bierpreise nämlich „nur“ für den Handel und die Gastronomie. Und das – wie auch schon im Vorjahr – mit 1. Dezember. 3,2 Prozent soll dann für das alkoholische Getränk mehr bezahlt werden. Ob und wie viel von der Erhöhung auch beim Kunden ankommt, wird sich zeigen und hängt von den Gastrobetrieben und Handelsketten ab.

Die Gründe für den steigenden Bierpreis

Gleich mehrere Ursachen seien für die Preiserhöhung schuld. Und dabei vor allem gestiegene Lohn- und Gehalts- sowie Energiekosten. Die Gehälter in der Brauindustrie etwa steigen dieses Jahr um 2,55 Prozent. Alles dazu hier: Schon im Oktober: Diese Österreicher bekommen jetzt mehr Geld. Diese Punkte sieht man als „maßgebliche Kostentreiber“. Auch die Preissteigerungen im Transportbereich und bei einzelnen Rohstoffen tragen das ihre dazu bei. Alles zusammen könnte nicht abgefedert werden, weshalb die Preise für das Bier angehoben werden müssten.