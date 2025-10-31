Überlastete Spitäler: Rheuma-Patient muss bis 2027 warten

Ein 45-jähriger Oberösterreicher leidet seit Monaten unter starken Schmerzen, doch auf seine Operation muss er laut Krankenhaus zwei Jahre warten.

Vor allem im Bereich der Orthopädie muss man oft eine lange Wartezeit für einen OP-Termin in Kauf nehmen.

Ein Rheuma-Patient aus Oberösterreich steht vor einer kaum fassbaren Situation: Obwohl er unter massiven Schmerzen leidet, muss er auf seine geplante Sprunggelenks-Operation im Ordensklinikum Linz zwei Jahre warten, neuer Termin: 25. Mai 2027. Der 45-Jährige schildert in einem Bericht der Kronen Zeitung, dass er die Diagnose bereits im Juni dieses Jahres erhalten habe. Seitdem müsse er mit täglichen Schmerzen leben, „trotzdem bekomme ich keinen früheren OP-Termin“.

Wartezeit trotz voller Kapazitäten

Wie das Krankenhaus mitteilt, sei die Nachfrage nach orthopädischen Eingriffen derzeit außergewöhnlich hoch. „Die Leistungsfähigkeit unserer Abteilung ist in vollem Umfang gegeben. Unsere Mitarbeiter leisten großartige Arbeit und versorgen die Patienten auf höchstem medizinischem Niveau“, so eine Sprecherin des Ordensklinikums. Tatsächlich ist das Problem kein Einzelfall: Immer häufiger berichten Patienten von langen Wartezeiten auf Routine-Operationen, besonders in Bereichen wie Orthopädie oder Rheumatologie.